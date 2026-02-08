JO 2026: Programul sportivilor români – luni 9 februarie

Sportivii români vor evolua la sanie și sărituri cu schiurile, luni 9 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Luni 9 februarie (ora României):

SANIE

18:00 – Sanie feminin, manșa 1: Ioana-Corina Buzățoiu

19:32 – Sanie individual feminin, manșa 2: Ioana-Corina Buzățoiu

SÃRITURI CU SCHIURILE

19:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda de probă (pentru stabilirea ordinii de start): Daniel Cacina, Mihnea Spulber

20:00 – Trambulină normală, individual masculin – Runda 1: Daniel Cacina, Mihnea Spulber

21:12 – Trambulină normală, individual masculin – Runda finală: Daniel Cacina, Mihnea Spulber (dacă se califică)

