Știri de ultima orăSportJO 2026 / Programul sportivilor români - duminică 8 februarie

JO 2026 / Programul sportivilor români – duminică 8 februarie

De Tiberiu Cocora

Sportivii români vor evolua la sanie și schi fond, duminică 8 februarie, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie).

Duminică 8 februarie (ora României):

SANIE
18:00 – Sanie individual masculin – manșa 3: Valentin Crețu, Eduard Crăciun
19:31 – Sanie individual masculin – manșa 4 (finală): Valentin Crețu, Eduard Crăciun

SCHI FOND
13:30 – 10 km+10 km schiatlon masculin – Finala: Paul Pepene, Gabriel Cojocaru

