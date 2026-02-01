Volei (m) / SCMU Craiova a luat toate punctele din încleștarea cu Unirea Dej

Echipa masculină de volei SCMU Craiova a obținut, după ceva timp, o victorie clară în campionat, scor 3-0, în fața formației Unirea Dej, sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci contând pentru etapa a 15-a a Diviziei A1.

Deși oaspeții au început mai curajos și au condus cu 4-1, echipa lui Dănuț Pascu a revenit rapid și a preluat conducerea la 8-7. Avantajul s-a menținut pe tabelă, iar gazdele s-au impus clar în primul set, scor 25-18. Setul al doilea a fost echilibrat, cu Unirea Dej în avantaj în prima parte. Craiova a revenit pe final și și-a dublat avantajul pe tabelă după 26-24.

În actul al treilea, gazdele au dominat autoritar și au închis meciul cu 25-18, obținând o victorie clară.

SCMU Craiova: Polomac 5 puncte, Cuk 9, Catrina 2, Baesso 12, Brzakovic 18, Capotă 9 – Kumagai (L).

Pentru SCMU urmează duelul din Cupa României cu Arcada Galați, programat miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00, în Sala Polivalentă, apoi partida din campionat, în deplasare, cu CSM București.

