Sportivul român Constantin Popovici a fost ales cel mai bun săritor european de la mare înălțime pe anul 2025, în ancheta realizată de forul continental de natație, European Aquatics.

Popovici a totalizat 35,06% din voturi, încununând un sezon pe care l-a dominat la cel mai înalt nivel. Românul a obținut medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Singapore. După un început nereușit, el a revenit cu sărituri de înalt calibru și a reușit să câștige medalia.

Săritorul de 37 de ani a obținut, apoi, un loc secund la etapa de Cupă Mondială de la Porto Flavia.

În Red Bull Cliff Diving World Series, Popovici s-a aflat mereu în lupta pentru podium și a rămas în cursa pentru titlu până la final, încheind în cele din urmă pe locul al doilea.

Pe locul secund în ancheta European Aquatics s-a clasat spaniolul Carlos Gimeno, cu 20,11% din voturi, în urma unui an în care a cucerit argintul la Mondiale, s-a clasat pe podium în Cupa Mondială și a fost al treilea în Cliff Diving World Series, cu victorii memorabile în Filipine și Italia.

Podiumul a fost completat de italianul Andrea Barnaba, care a obținut 19,72% din sufragii, după un sezon în care s-a clasat pe șase la Mondialele de la Singapore și a avut o serie de evoluții solide în Cliff Diving World Series.

”Veteranul” francez Gary Hunt a ocupat locul al patrulea în anchetă, cu 14,71%, după locul șase la Mondiale (la egalitate cu Barnaba) și titlul la general în Cliff Diving World Series.

Top 5 a fost încheiat de un alt român, Cătălin Preda, cu 10,33%. El s-a clasat pe cinci la Mondiale și a avut prestații solide în Cupa Mondială și Cliff Diving World Series, într-un sezon redus din cauza problemelor medicale.

Constantin Popovici este al doilea laureat român al anchetei European Aquatics pe anul 2025, după ce David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului trecut.

Citește și: Medalia Anei Bărbosu de la JO, în aer! Cazul a fost trimis spre rejudecare la TAS



