Filipe Coelho pregătește Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Botoșani de sâmbătă, de la ora 20:00, de pe stadionul „Ion Oblemenco“, fără să simtă pic presiune. Tehnicianul portughez pune accent pe motivație, muncă zilnică și încrederea în jucători, lăsând orice grijă legată de rezultate deoparte.

La conferința de presă premergătoare partidei, Coelho s-a arătat surprins când a fost întrebat de o oarecare presiune în urma rezultatelor excelente din ultima vreme și a ținut să clarifice cum stau, mai exact, lucrurile.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe bune, cu jucători de valoare. Vom încerca să dăm totul pentru victorie. Pentru noi toate meciurile sunt importante, iar focusul este pe acest joc. Este un moment bun și, ca să-l menținem, trebuie să jucăm bine. Botoșani chiar are o echipă bună, la mijloc se evidențiază și trebuie să dăm tot ce putem pentru a obține cele trei puncte. Acum luptăm pentru fiecare meci în parte, iar apoi vedem ce va fi. Nu ne gândim departe. Au 5 puncte în urma noastră, doar 16 goluri primite, un antrenor bun, deci tot ce sper este ca mâine să ne descurcăm așa cum ne dorim.

Am mai spus, campionatul românesc este foarte bun, sunt stadioane bune, antrenori de valoare, dar și jucători! Jucătorii români chiar sunt foarte buni. Toată lumea trebuie să fie mândră de jucătorii români. Muncesc din greu și cred că trebuie să le acordăm mai multă încredere acestora. Presiune pe mine? Nu, în niciun caz. Doar motivație! Ca să poți atinge un țel, trebuie să muncești cât de mult poți zi de zi. În niciun caz nu apare presiunea. Lucrez cu juctorii pe care-i am. Sunt foarte fericit cu cei pe care îi am la echipă. Ne focusăm pe antrenamente și chiar sunt mulțumit de ce am aici“, a mai spus Filipe Coelho.

