Exclusiv / Tudor Costescu lămurește situația sa de la SCMU Craiova: „E încă devreme să fac planuri!”

Antrenorul echipei de baschet SCMU Craiova, Tudor Costescu, a oferit o reacție clară după materialul recent publicat în Gazeta de Sud privind situația sa contractuală și posibilitatea continuării la formația din Bănie. Tehnicianul a subliniat că, în acest moment, prioritatea sa este strict sezonul în curs, atât în campionat, cât și în Cupa României.

Costescu a explicat că nu a luat încă o decizie legată de viitorul său, deși recunoaște că există o relație foarte bună cu conducerea clubului și că varianta continuării la Craiova este una serioasă.

„Lucrurile nu sunt clare din punctul meu de vedere în acest moment. Sunt focusat pentru modul în care vrem să continuăm în campionat şi în cupă, în acest sezon practic. Suntem la jumătatea lui. Nu am atins încă niciun obiectiv şi îmi doresc să facem acest lucru”, a declarat Tudor Costescu.

Costescu confirmă discuțiile, dar amână decizia

Antrenorul alb-albaștrilor a amintit că a semnat, la venirea sa în Bănie, un contract pe două sezoane și că stabilitatea se simte la nivelul echipei și al clubului.

„Când am venit la Craiova, am semnat pe 2 sezoane şi mă bucur pentru decizia asta. Se vede continuitatea, se simte. Am o relaţie extraordinară cu conducerea, cu toată lumea de aici, chiar şi cu voi, cei din presă”, a precizat tehnicianul.

Totodată, Costescu a admis că au existat discuții legate de viitor, însă consideră că momentul nu este unul potrivit pentru un răspuns definitiv.

„Am avut discuţii şi formale şi neformale, dar acum nu sunt în momentul să dau un răspuns categoric. E o variantă serioasă continuarea aici, dar nu vreau să mă pripesc. Sunt şi probleme strict personale, lăsând partea profesională”, a mai spus acesta.

Când va veni decizia tehnicianului

În final, antrenorul SCMU Craiova a subliniat că decizia privind viitorul său va fi luată după ce situația sportivă din acest sezon se va clarifica.

„Odată ce se limpezesc apele în campionatul curent şi o să vedem cum stăm, o să vorbesc relaxat despre acest subiect împreună cu cei din conducere”, a concluzionat Tudor Costescu.

