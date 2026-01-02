Gabriela Ruse a debutat cu dreptul în 2026! Victorie la scor la Brisbane

Gabriela Ruse a învins-o pe australianca Alana Subasic, cu un sec 6-1, 6-0, vineri, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Brisbane, dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari americani.

Ruse (28 ani, 88 WTA) a avut nevoie de doar 53 de minute pentru a obține victoria în fața unei tinere de 18 ani (537 WTA).

Gabriela Ruse, care a reușit 7 ași în acest meci, și-a asigurat un cec de 9.955 de dolari și 13 puncte WTA, iar în runda finală a calificărilor o va înfrunta pe turcoaica Zeynep Sonmez (23 ani, 112 WTA).

