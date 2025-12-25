-0.5 C
Nadia Comăneci, mesaj emoționant de Crăciun: „Să aveţi un an 2026 extraordinar!“

De Tiberiu Cocora

Nadia Comăneci, cel mai titrat sportiv român la Jocurile Olimpice, a postat în social media un mesaj de Sărbători, în care menţionează faptul că urmează un an olimpic.  

Strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic, ea a făcut urări în engleză şi în română.

„Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic. Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”, a spus Nadia.

În 2026 se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, un moment istoric în gimnastică.

Guvernul României a declarat 2026 „Anul Nadia Comăneci” pentru a celebra acest eveniment şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

