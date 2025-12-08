Filipe Coelho, dezamăgit de rezultat, dar mulțumit de jocul alb-albaștrilor

Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, s-a declarat mulțumit de jocul echipei lui contra CFR-ului, chiar dacă rezultatul final, 1-1, nu este pe deplin pe placul alb-albaștrilor.

Portughezul s-a arătat dezamăgit de rezultat, dar mulțumit de joc. Pe parcursul flash-interviului, el a repetat, indiferent ce întrebare i-a fost adresată, că este nevoie ca elevii lui să continue să „muncească la fel”.

„Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da, băieții au jucat bine. Cred că este a doua oară când cel mai bun om de pe teren este portarul advers. Trebuie să continuăm să muncim la fel, să o luăm de la meci la meci.

Probleme sunt când nu creezi situații de poartă, nu a fost cazul astăzi. Trebuie să continuăm să facem asta. Am făcut un joc bun, ăsta este fotbalul. Trebuie să continuăm așa, sunt mulțumit de jucători. Uneori se întâmplă să nu poți câștiga, trebuie doar să continui să muncești.

Nu este corect că am obținut doar două puncte cu U și CFR, uneori fotbalul nu este corect, dar trebuie să continuăm să muncim”, a spus Coelho, la PrimaSport.

