luni, 25 august, 2025
Înot | Daria Asaftei, pe 5 în proba de 200 m bras, la Mondiale

De Alexandru VIRTOSU

Înotătoarea română Daria Asaftei s-a clasat pe locul 5 în finala probei de 200 m bras, duminică seara, la Campionatele Mondiale de juniori de la Otopeni, cu timpul de 2 min 27 sec 43/100, informează Agerpres.

România, în componența Tudor Andrei Iordache, Darius-Ștefan Coman, Robert-Andrei Badea, Eric Ștefan Andrieș, s-a clasat pe 6 în finala probei de ștafetă masculină 4×100 m mixt, cu timpul de 3 min 38 sec 15/100.

La 1.500 m liber masculin, Andrei-Thedor Proca s-a clasat pe locul 8, cu timpul de 15 min 14 sec 47/100.

România a încheiat competiția cu două medalii. Una de argint, cucerită miercuri de Daria-Măriuca Silișteanu, la 100 m spate, cealaltă de bronzul, câștigată sâmbătă de Robert-Andrei Badea la 400 m mixt.

Campionatele Mondiale de înot pentru juniori au avut loc la Otopeni între 19 și 24 august cu participarea a 930 de sportivi din 124 de țări. România a aliniat 18 sportivi, un număr record la acest gen de competiție.

