Sportivii români Ilie Sprîncean și Oleg Nuță s-au clasat pe locul secund în Finala B a probei masculin de canoe dublu pe 500 de metri, duminică, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia). Sprîncean și Nuță au fost cronometrați cu timpul de 1 min 47 sec 32/100, încheind pe 11 la general.

Finala B a fost câștigată de polonezii Wiktor Glazunow și Arsen Sliwinski, în 1 min 47 sec 13/100, informează Agerpres.

Cel mai bun rezultat al României la Mondialele de pe lacul Idroscalo este locul patru ocupat de Cătălin Chirilă la canoe simplu pe 1.000 de metri.

România a participat cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 și 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuță), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roșioru, Braulio Flores-Mateescu) și kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

Citeşte şi: Kaiac-canoe | Cătălin Chirilă, pe patru la canoe simplu 1.000 de metri, la Mondiale