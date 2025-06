Ana Bărbosu: „Acest succes înseamnă foarte mult, dar rămân concentrată şi pe BAC!“

Ana Bărbosu, la doar 18 ani, a cucerit patru medalii la Campionatele Europene de la Leipzig, un aur la sol, un argint la bârnă și două medalii de bronz la paralele și individual compus.

Într-un interviu pentru Federația Europeană de Gimnastică, ea a vorbit despre cele întâmplate în ultima săptămână.

„Acest succes înseamnă foarte mult pentru mine, dar și pentru colegele mele și antrenorii mei, am făcut asta împreună. Am traversat o perioadă anul trecut după Jocurile Olimpice, dar și începutul acestui an a fost dificil. Ce a învățat despre ea în această competiție? Că pot să trec peste momentele grele, dacă am oamenii potriviți lângă mine. După Jocurile Olimpice nu am avut o stare prea bună, am avut inima frântă, dar cu ajutorul antrenorilor mei, familiei și prietenilor am reușit să depășesc acest moment. Nu voi sărbători prea mult. Trebuie să mă concentrez pe Bacalaureat (10 iunie) și abia apoi voi avea o pauză. Deocamdată încă sunt stresată și obsedată de acest examen. Sper să am un rezultat la fel de bun ca aici”, a răspuns Ana.

Gimnasta a vorbit și despre problemele de la începutul lui 2025.

„Au fost accidentări repetate la picioare. Am avut o pauză de aproape o lună, apoi a trebuit să învăț pentru că urmează un examen important pentru mine în zece zile. Nu eram sigură că pot concura la Campionatele Europene. A trebuit să recuperez foarte multe, pentru că anul trecut a fost doar despre Jocurile Olimpice”, a mai spus Ana.

