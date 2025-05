F1 / Piastri, pole position la Imola! Piloții Ferrari au dezamăgit crunt

Oscar Piastri, pilotul celor de la McLaren, liderul la zi al clasamentului piloților, și-a adjudecat pole-ul pentru cursa de la Imola. Pilotul australian s-a clasat inițial pe locul doi, în spatele lui Max Verstappen, după primele ieșiri pe pistă în Q3, dar a reușit un tur secund excepțional.

Linia a doua este complet britanică. George Russell va pleca de pe poziția a treia. Fernando Alonso va porni de pe locul cinci, aceasta fiind, de departe, cea mai bună calificare a sa de la începutul sezonului.

Ferrari nu a ajuns nici în Q3 în calificări

Lewis Hamilton, pilotul celor de la Ferrari, septuplu campion mondial, a recunoscut că este „foarte dezamăgit”, după ce a fost eliminat în a doua secvență a calificărilor de la Imola.

Spre disperarea miilor de fani din tribunele de la Imola, ambii piloți Ferrari, Charles Leclerc și Lewis Hamilton, precum și singurul reprezentant al Italiei din Marele Circ, Andrea Kimi Antonelli de la Mercedes, au fost eliminați la finalul Q2.

Sainz a înregistrat cel mai bun timp în Q2, iar piloții Aston Martin au avansat în Q3 cu tururi realizate cu pneuri medii, care s-au dovedit a funcționa puțin mai bine într-un tur rapid.

„Calificări dificile, foarte dificile. Sunt foarte dezamăgit, extrem de dezamăgit că nu am reușit să ajungem în Q3. Cred că în acest weekend am făcut progrese, mașina în general s-a comportat mai bine. Astăzi, frânele au fost mai bune decât ieri. Echilibrul mașinii a fost, de asemenea, bun, iar în primul meu tur din Q2, comportamentul monopostului a fost decent. Dar când am pus anvelopele noi, dintr-un anumit motiv, nu am obținut mai multă aderență și nu am fost mai rapizi. Toți ceilalți au făcut pasul următor cu pneurile noi. Trebuie să înțelegem de ce s-a întâmplat asta”, a spus britanicul.

Cursa pentru Marele Premiu al Emiliei-Romagna, a șaptea etapă a sezonului 2025 de Formula 1, este programată mâine, la ora 16:00, fiind televizată de Antena Stars.

Citește și: Jasmine Paolini a învins-o pe Gauff și e marea campioană de la Roma