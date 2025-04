David Popovici a venit cu o primă reacție după ce a câștigat cursa la 50 de metri liber de la Campionatele Naționale. Românul a încheiat cursa cu un timp de 21,83 secunde și a reușit să își doboare propriul record (22,16 secunde – 2022).

„Mă bucur că am reuşit, într-o probă de 50, probă pentru care nu m-am antrenat. E plăcut să te surprinzi. E o veste bună, venit și după cantonamentul de la altitudine, de trei săptămâni. Totul e un experiment, până la competițiile mari. Îmi era foarte dor să concurez, au trecut opt luni. Îmi dă noi orizonturi. Mi se pare că tot crește nivelul la Campionatele Naționale, mai ales în rândul tinerilor. Sunt convins că vor apărea din ce în ce mai mulți, care îmi vor doborî recordurile. Am respirat mai puțin ca de obicei, am zis să încerc ceva diferit față de obicei, a funcționat. Anul ăsta am Europenele și Mondialul, n-am timp să mă plictisesc. Și să ne trăim viața, în general! De recordul național sunt mândru. O chestie pe care chiar mi-o propusesem și am reușit-o”, a declarat David Popovici.

Recorduri peste recorduri

În proba de 100 m liber, David are recordul de seniori, 46, 86 s, care a fost și record mondial între august 2022 și februarie 2024. De asemenea a fost record mondial și european de juniori. De asemenea, el are recordurile naționale la categoriile de vârstă de la 18 la 14 ani.

La 200 metri liber, David are recordul național de seniori, 1:42.97.

Tânărul înotător mai are un record național la 400 m liber la 18 ani (03:47, 99), două la 50 de metri fluture la 16 și 17 ani, unul la 100 m fluture de seniori (52,30) și câte unul la 200 m mixt la 14 ani și 400 m mixt la 15 ani.

