Răzvan Pîrcălabu rămâne vicepreşedintele Federaţiei Europene de Lupte

Președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, a fost reales, duminică, în funcția de vicepreședinte al Federației Europene de Lupte (UWW Europe) în cadrul Adunării Generale de alegeri desfășurate la Bratislava.

Pîrcălabu a declarat că a fost ales cu 31 de voturi dintre cei 33 de membri afiliați UWW Europe prezenți. În funcția de președinte al forului continental va continua germanul Karl Martin Dittmann.

„Eu am fost ales în Comitetul Executiv al UWW Europe cu 31 de voturi din 33. Am avut cel mai mare număr de voturi dintre cei 7 membri aleși. Iar acești 7 membri votează ulterior pentru posturile de președinte, vicepreședinte și secretar general. Acum, președintele Federației Internaționale, Nenad Lalovic, m-a rugat să continui ca vicepreședinte și să îl las pe Karl Martin Dittmann (n.r. – președintele în exercițiu al UWW Europe) ca președinte. Pentru că eu puteam să fiu președinte, m-au propus ceilalți, dar am acceptat să fiu tot vicepreședinte. Dittmann a avut 24 de voturi la alegerile pentru Comitetul Executiv.

Faptul că aproape toate țările prezente m-au votat, mai puțin două, îmi confirmă încă o dată că rezultatele muncii mele din ultimii ani. Lumea mă simpatizează și apreciază ceea ce fac și ca organizator de evenimente internaționale, pentru că și acest lucru a contribuit enorm. Iar mai departe consider că avem deschise noi orizonturi pentru noi funcții la forul mondial. Acum sper ca victoria asta să fie urmată de victorii și pe saltea zilele următoare la Campionatele Europene. Avem o echipă redutabilă, în special la lupte feminin, așa că așteptăm rezultate notabile“, a spus Pîrcălabu, pentru Agerpres.

