F1 / Charles Leclerc: „Monoposturile Ferrari nu sunt suficient de performante!“

Pilotul monegasc Charles Leclerc a precizat că scuderia Ferrari nu a intrat încă în panică, în ciuda faptului că a reușit să acumuleze doar 17 puncte în primele două curse din Campionatul Mondial de Formula 1.

Leclerc și noul său coechipier, septuplul campion mondial britanic Lewis Hamilton, s-au clasat pe locurile 8, respectiv 10 în primul Mare Premiu din 2025, luna trecută, în Australia. Apoi, au terminat pe 5, respectiv 6 în Grand Prix-ul Chinei, în urmă cu două săptămâni.

„Primele două curse au fost dificile. Ritmul nu a fost exact cel pe care îl așteptam, iar faptul că am pierdut și mai multe puncte decât am făcut-o deja cu descalificările a afectat foarte mult echipa. Totuşi, sunt încrezător că am învățat din asta. Performanța, în comparație cu cea a echipei McLaren în mod specific, nu este suficient de bună. Deci, nu este vorba despre cât de greu este să extragi performanța maximă din mașină, ci doar că nu este suficient de performantă deocamdată. Dar, pas cu pas, sper că vom putea reduce acest decalaj, începând din acest weekend.

Există cu siguranță sentimentul că nu am maximizat ceea ce puteam avea pentru aceste primele două curse. Este frustrant, dar asta nu înseamnă că nu putem recupera. Suntem conștienți că sezonul este încă la început. Cu pași mici putem avea în continuare un sezon uimitor“, a declarat Leclerc, citat de Reuters.

Marele Premiu al Japoniei va avea loc duminică dimineaţă, de la ora 08.00 (ora României).

