Atletism / Constantin Deaconescu a bifat două medalii la CN de seniori şi tineret

Sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, în Sala de Atletism „Ioan Soter“, a avut loc Campionatul Naţional de seniori şi tineret. La competiţie a participat şi Constantin Deaconescu, sportivul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, care, în ciuda unei accdientări, a reuşit să se claseze pe podium atât în concursul se seniori, cât şi la U23.

Constantin a concurat în proba de 1.500 m, iar la seniori s-a clasat pe poziţia a treia, obţinând medalia de bronz. O altă reuşită din partea sa a venit la CN U23 tineret, acolo unde a încheiat al doilea şi s-a ales cu distincţia de argint. Menţionăm că, în urmă cu aproximativ două săptămâni, atletul craiovean a obţinut şi locul trei la Balcaniada de la Belgrad, în proba de ştafetă băieţi, 4×400 m.

Constantin Deaconescu: „Sunt două medalii binevenite!“

Contactat de GdS, Constantin Deaconescu a recunoscut că a avut ceva emoţii privind participarea sa la competiţia de la Bucureşti, având în vedere că starea sa de sănătate nu era cea mai grozavă.

„Având în vedere că veneam după o accidentare destul de complicată la spate, după Balcanicele de seniori, planurile nu erau prea mari pentru această competiţie. Pot spune că a fost greu pentru mine, dar tot am încercat să dau totul pentru a performa. Şi am reuşit acest lucru, pentru că la final m-am clasat pe locul al treilea la seniori şi locul doi la U23.

Sunt două medalii binevenite, de care mă bucur şi care îmi dau încredere pe mai departe. Pe alocuri, sunt medalii, oarecum, neaşteptate, mai ales că înainte de competiţie am luat în calcul inclusiv varianta să nu mai particip din cauza problemei de sănătate. Toată săptămâna precedentă am stat în dubii în legătură cu prezenţa mea la competiţii, dar, în cele din urmă, am decis să particip. Peste două săptămâni, urmează, Campionatul Naţional U20. Am timp bun la dispoziţie să mă refac complet şi să fiu apt 100% la start“, a declarat Constantin Deaconescu.

