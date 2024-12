Preşedintele Federaţiei Române de Judo (FRJ), Cozmin Guşă, consideră că 2024 a fost pentru judoul românesc un an „mediocru spre bun, aşa cum a fost pentru întregul sport românesc“.

„A fost un an la fel de mediocru spre bun ca şi anul sportului românesc. Şi nu vreau să îmi fie luat în nume de rău, dar la Olimpiadă, dacă nu ar fi fost canotajul şi înotul, dar şi judoul la paralimpici, nu am fi avut nimic. Este mult prea puţin apropo de cele 50 de sporturi olimpice pe care le avem. Dar ca să mă întorc la judo, aveam aşteptări şi obiective mai mari. Am fost cumva destul de aproape de medalie la Jocurile Olimpice, cu Alex Creţ, care a prins o zi bună. A fost la câteva secunde, fiind în avantaj să se califice în lupta pentru medalii, dar asta nu are scuză.

Din păcate, am sesizat şi o scădere a nivelului exact acolo unde eram pe val, mă refer la juniori şi la tineret. Am obţinut mai puţine medalii decât ar fi trebuit să obţinem. Sigur, explicaţii există întotdeauna, accidentările au curs ca un şir de ghinioane. Pregătirea a fost bună, nu am ce să le reproşez din punctul ăsta de vedere, dar până una alta rămânem aureolaţi la nivel de judo la vârf, doar prin rezultatul lui Alex Bologa şi prin bronzul de la Europene, care putea fi repetat şi la Jocurile Olimpice, dacă nu chiar cu o medalie mai valoroasă“, a spus Guşă, pentru Agerpres.

Alex Bologa, cel mai bun judoka al anului

Cozmin Guşă l-a nominalizat pe campionul paralimpic Alex Bologa drept cel mai bun judoka din 2024, iar la nivel naţional a remarcat performanţele canotorilor români la JO de la Paris şi ale înotătorului David Popovici.

„Cel mai bun sportiv al nostru este Alex Bologa, în mod indiscutabil, medaliatul cu aur de la Paris. Şi dacă este să o luăm pe loturi olimpice, aş vorbi despre Alex Creţ, cel mai bun judoka. De asemenea, o evidenţiem şi pe Serafima Moscalu, care a avut, săraca, ghinionul de a nu putea participa la Jocurile Olimpice din cauza accidentării. Totuşi, ea a reintrat, se antrenează, a trecut cu greu peste şocul ăla. Avea şanse clare de medalie la 70 de kg. Rezultatele canotorilor şi ale lui David Popovici au fost extraordinare şi au ţinut pe hartă sportul românesc. La sporturi de echipă mă bucură revirimentul fotbalului. Pentru prima dată aş pune pe primul loc echipa naţională de fotbal”, a mai spus Cozmin Guşă.

