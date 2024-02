Box / SCMU Craiova, medaliată de cinci ori la Turneul Internaţional „Dracula Open”

În perioada 11-18 februarie, la Ploiești, a avut loc a 3-a ediție a Turneului Internațional „Dracula Open”, turneu la care au participat peste 350 sportivi din 22 de țări. SCMU Craiova a fost prezent la competiţie, iar sportivele au reprezentat cu mândrie clubul, dar şi România.

Per total, SCMU Craiova a obţinut cinci medalii, trei la tineret şi două la junioare. Pregătite de Dora Mustăţea, Alissa Bușe (63 kg), Silvia Meltzer (48 kg) și Carla Broncea (57 kg) au câştigat medaliile de argint (n.r. – Alissa), respectiv de bronz (n.r. – Meltzer şi Broncea). De asemenea, o medalie de bronz a fost obţinută şi de către eleva lui Ion Dragomir, Adina Ana-Maria Rotaru, la categoria 70 kg. Nu în ultimul rând, Emanuela Smarandache (70 kg), sportiva pregătită de Ion Joiţa, s-a ales tot cu medalia de bronz.

Ion Dragomir: „M-a surprins această reuşită a Anei“

Contactat de GdS, antrenorul Anei-Maria Rotaru, Ion Dragomir, s-a arătat mândru şi bucuros de medalia obţinută de eleva sa şi a recunoscut că a fost surprins de evoluţia ei.

„A fost un turneu extrem de puternic. Eu am participat cu o junioară la categoria 70 kg şi am obţinut medalia de bronz. Am pierdut în faţa unei italience, care anul trecut a fost vicecampioană mondială şi medaliată cu bronz la europene. Fata mea a făcut un meci excelent, a pierdut la puncte, dar a făcut-o onorabil. La final, ea a fost felicitată special de preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea. FRB a trimis o adresă la clubul nostru, a prins-o în lotul României şi a stat acolo cu toate componentele lotului naţional. Pentru mine este un rezultat extraordinar.

A participat pentru prima dată aici, urmează Europene, Mondiale şi sper că acum a căpătat mai multă încredere în ea. Muncim, ne pregăm mai mult şi sper că va fi convocată din nou să reprezinte România. Sincer vorbind, m-a surprins această reuşită a ei, nu mă aşteptam. Ana-maria este foarte bucuroasă de medalie şi promite că va continua pe aceeaşi linie. A luat acum contact cu atmosfera unor meciuri internaţionale, cu nivelul jocurilor internaţionale. Am încredere că la următoarele competiţii ne putem întoarce cu medalii şi mai strălucitoare“, a declarat Ion Dragomir.

Dora Mustăţea: „Se putea şi mai bine, mereu e loc de mai bine“

Dora Mustăţea consideră că rezultatele se pot îmbunătăţi de la competiţie la competiţie şi din acest motiv se pregăteşte intens cu fetele sale. Totodată, aceasta a oferit câteva cuvinte şi despre Gala Sportului Doljean, evenimentul la care a fost premiată la începutul acestei săptămâni.

„Am participat la a treia ediţie a turneului internaţional „Dracula Open“ cu trei fete. Silvia Meltzer (48 kg) a câştigat un meci, dar a fost învinsă apoi de reprezentanta Italiei şi a luat bronzul. Alissa Bușe (63 kg) a obţinut o victorie împotriva unei alte românce, iar apoi a cedat în finală faţa unei ucrainience. De asemenea, Carla Broncea (57 kg) a fost învinsă în meciul dinaintea finalei şi a obţinut tot medalia de bronz. Am mai avut un băiat, care a câştigat un joc, împotriva unui român, dar a pierdut în duelul pentru medalie. Ne-am văzut valoarea acum şi pot spune că se putea mai bine. Mereu e loc de mai bine. Fetele mele sunt în primul an de tineret, doar ce au trecut de la junioare. Uşor, uşor se adaptează anul acesta. Vom vedea pe viitor dacă participă la Europene.

Am participat cu una dintre fete la Gala Sportului Doljean. Am participat cu ea anul trecut la CE de junioare, dar pe tot parcursul anului a mai performat, chiar şi la Campionatul Balcanic. A fost o onoare pentru mine şi sper să ţin tradiţia în fiecare an, să fiu prezentă la această Gală. Mulţumim Direcţiei şi Consiliului Local pentru că susţine sportul şi pentru că ne ajută. Am fost încântată de ideea construirii unei săli adecvate boxului în Craiova. Abia aştept şi sper că o vom inaugura cu o gală frumoasă, de anvergură“, a punctat şi Dora Mustăţea.

Ion Joiţa: „Emanuela a intrat timorată în ring, nu a avut tupeu“

Sportiva lui Ion Joiţa, Emanuela Smarandache, a obţinut medalia de bronz, asta după ce a pierdut pentru a doua oară în faţa unei sportive din Ungaria. Antrenorul ei consideră că a căpătat o oarecare teamă de adversara ei directă.

„Emanuela Smarandache (70 kg) a luat locul trei la „Dracula Open“, o competiţie la care au participat sportivi din toate ţările specifice boxului. A boxat cu o unguroaică bună, care a învins-o şi anul trecut la European. Nu ştiu ce se întâmplă, probabil a prins o oarecare teamă de ea. A intrat timorată în ring, nu a avut tupeu. A lovit două reprize, iar în a treia a fost oprită. Asta este, e bună şi medalia de bronz. Mă aşteptam să câştige o medalie. Dacă ar fi căzut cu italianca sau cu cealaltă româncă, alta ar fi fost joaca. Le-ar fi învins înainte de limită. Am fost premiaţi la Gala Sportului Doljean şi pot spune că dacă nu munceşti, nu apar nici rezultatele. Am participat la multe premieri şi mă bucur că Emanuela a primit această distincţie“, a spus şi Ion Joiţa.

