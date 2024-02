Atletism / Constantin Deaconescu, mândria Craiovei! Triumf în premieră la CN de seniori şi tineret

În perioada 16-18 februarie, în Sala de Atletism Ioan Soter din București, s-a desfășurat Campionatul Național de Seniori și Tineret la atletism.

Sportivul Constantin Deaconescu, legitimat la CSU Craiova, a urcat pe prima treaptă în proba de 1.500 m, la seniori și tineret, cu timpul de 3.58,08, reuşind să producă o adevărată surpriză. De asemenea, în proba de 3.000 m, el a obținut medalia de bronz la categoria tineret cu rezultatul de 8,35. Rezultatele sunt remarcabile, având în vedere ca este pentru prima dată când concurează la o astfel de competitie.

Cătălin Brânduşoiu: „A fost o surpriză pentru toată lumea“

Antrenorul sportivului craiovean, Cătălin Brânduşoiu, a explicat pentru GdS că tânărul atlet a concurat pentru prima dată într-o competiţie de asemenea anvergură. Totodată, acesta s-a arătat mândru de reuşita lui Constantin, care a surprins prin timpul şi rezultatul obţinut.

„Constantin a participat pentru prima dată la o competiţie de asemenea anvergură, el făcând performanţă în atletism de mai puţin de un an de zile. Fiind şi junior, U20 în primul an de juniorat, a câştigat proba de seniori şi tineret la 1.500 m. De asemenea, el s-a clasat pe trei şi la 3.000 m. Rezultatul este unul foarte bun, atât prin prisma timpului realizat, cât şi pentru că a reuşit să urce pe cele mai înalte trepte ale podiumului la această categorie de vârstă. Sunt seniori născuţi cu mult mai mult timp înainte de el şi totuşi a reuşit să se impună. Nu ne-am gândit că poate încheia pe prima poziţie, a fost o surpriză pentru toată lumea. Mai mult de atât, a venit şi cu un timp foarte bun pentru prima cursă din viaţa lui, 3.58“, a declarat Cătălin Brânduşoiu.

„Ne aşteptam să avem un rezultat bun ca timp, nu ca loc de clasare“

Constantin a început viaţa sportivă în „lumea“ Orientării, iar apoi a făcut trecerea la atletism. Antrenorul acestuia a vorbit despre cum a decurs trecerea de la un sport la altul, dar şi despre care sunt dorinţele şi aşteptările de la viitor.

„Nu eu l-am descoperit pe Constantin, el făcea Orientare cu domnul Minoiu, alături de care a avut rezultate excelente. Copilul a venit la mine spre sfârşitul anului 2022 şi, văzând grupa mea, a spus că şi-ar dori să facă performanţă în atletism. Am mers alături de el şi părinţi la conducerea clubului. Am vorbit cu domnul director Pavel Badea despre ce posibilităţi am putea avea ca să-l putem muta de la Orientare la Atletism. Dânsul a fost de acord, mai ales că atletismul este sport olimpic, iar trecerea a fost una chiar simplă.

Am avut o discuţie destul de serioasă după concurs. Am încercat să-l liniştesc, să-i spun că este foarte bine să ia în calcul doar timpul realizat, nu şi locul. Ne interesa să progresăm. Ne aşteptam să avem un rezultat bun ca timp, nu ca loc de clasare. A înţeles foarte bine, mi-a plăcut că a fost jovial cu ceilalţi adversari, necrezând că a câştigat tocmai el acea probă. Sper să înţeleagă că performanţa începe de acum, de la juniori I.

Oricum, clubul este alături de el, Pavel Badea îl susţine necondiţionat şi sper să nu dezamăgim. Putem spune că este, de departe, cel mai frumos start de an. Ne aşteptam la rezultate bune, pentru că a avut parte de o pregătire bună, fără oscilaţii. Ne mândrim, dar nu ne îmbătăm cu apă rece. Sperăm ca pe parcursul anului 2024 să avem rezultate din ce în ce mai bune“, a încheiat Cătălin Brânduşoiu.

Deaconescu: „Nu mă gândeam nicio secundă că voi fi primul!“

Contactat de GdS, campionul din proba de 1.500 m, Constantin Deaconescu, a recunoscut că nu se aştepta în niciun moment că va triumfa în această probă.

„Nu am alergat niciodată la 1.500 m, nu ştiam ce se întâmplă, ce timp o să fac. Practic nu ştiam „cu ce se mănâncă“. Am făcut la antrenamente bucăţi mai scurte, de 800 m, în care ştiam ce timpi am. Cursa a fost şi în sală, iar turnanta este puţin înclinată. Deci este mai greu, pentru că nu este o alergare ca în exterior, ci trebuie să te laşi un pic pe partea stângă. Nu m-am aşteptat că voi fi primul, nu mă gândeam nicio secundă la acest lucru. Voiam să fac un timp bun şi să capăt experienţă, pe principiul acesta am plecat. Îmi doresc să obţin cât mai multe rezultate bune, să pot evolua la Europene, Mondiale şi, de ce nu, pe viitor, chiar şi la Jocurile Olimpice“, a punctat şi Constantin Deaconescu.

