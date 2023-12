David Popovici: „Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată“

David Popovici, clasat pe locul patru în finala probei de 200 m liber de la Campionatele Europene de înot în bazin scurt de la Otopeni, a declarat la finalul cursei că nu poate face de fiecare dată cel mai bun timp al său. El este dezamăgit, totodată, că nu a reuşit rezultatul de la Mondialele de la Melbourne de anul trecut.

„Cu timpul de la Melbourne aş fi luat locul întâi aici (n.r. – 1 min 40 sec 79/100 la Campionatele Mondiale în bazin scurt de la Melbourne, în 2022). Numai că am mers cu o jumătate de secundă mai încet. Nu am cum să fac cel mai bun timp al meu de fiecare dată, asta e. Iar atât timp cât sunt conştient de asta nu am de ce să mă întristez. Nu sunt un mare fan al înotului în bazin scurt, sunt prea multe întoarceri pentru mine. Dar trebuie să privesc şi partea bună… adică având mai multe întoarceri mi le îmbunătăţesc şi pe cele puţine din bazinul lung”, a spus Popovici.

„Sunt foarte obosit!“

Sportivul român, care s-a calificat, sâmbătă seara, în finala probei de 100 m liber a menţionat că este foarte obosit.

„Sunt foarte obosit, de abia aştept să dorm şi eu mai bine. Acum sunt aşteptat şi la testul antidoping… de abia aştept să ajung acasă. A fost o zi foarte grea pentru mine, care însă mă pregăteşte pentru concursurile importante care urmează”, a precizat Popovici.

