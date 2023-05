Roland Garros 2023: Cum arată lista favoriților la câștigarea turneului

Al doilea turneu de Grand Slam programat în acest an se va disputa la Paris între 28 mai și 11 iunie. Roland Garros aduce spectacolul pe zgură în fiecare an, iar cei mai buni jucători din lume vor lupta pentru supremație timp de două săptămâni. Va fi ediția cu numărul 127 a Roland Garros, un loc în care s-au scris multe pagini de istorie.

Competiția începe cu Rafael Nadal și Iga Swiatek din postura de campioni, însă ceilalți jucători vor încerca să le amenințe supremația. La masculin, prezența lui Rafael Nadal este încă sub semnul întrebării, astfel că favorit este Carlos Alcaraz, un jucător tânăr în plină ascensiune.

Specialiștii în pariuri sportive îi oferă cota 2.30 să obțină primul său titlu de Grand Slam pe zgură, în timp ce Novak Djokovic este considerat al doilea favorit, cu cota 3.40. Rafael Nadal, care nu a mai jucat de la Australian Open 2023, are șansa a treia cu cota 5.50. Stefanos Tsitsipas este favoritul cu numărul 4, cu cota 9.00, și este urmat de Holger Rune (cota 10.00), Jannik Sinner (cota 12.00) și Andrey Rublev (cota 26.00).

Alcaraz a prins gustul victoriilor în marile turnee la US Open 2022, când a devenit campion în premieră, și a arătat că poate juca bine și pe zgură, având în vedere titlul pe care l-a obținut recent la Madrid. El a fost eliminat anul trecut în sferturile de finală de la Roland Garros.

Novak Djokovic, în schimb, s-a impus la Roland Garros la edițiile din 2016 și 2021. El a fost învins anul trecut în sferturile de finală de Rafael Nadal și mai are alte patru finale pierdute. Procentajul victoriilor sale este de 84% la Roland Garros. În schimb, Nadal este jucătorul care a câștigat Roland Garros de cele mai multe ori în istorie 14 ori, dar prezența sa este încă sub semnul întrebării din cauza problemelor medicale.

Iga Swiatek e marea favorită la feminin

Pe prima poziție în clasamentul WTA, poloneza este alegerea bookmakerilor pentru competiția de feminin. Ea a primit cota 1.75 din partea agențiilor de pariuri online, în timp ce următoarea favorită este Aryna Sabalenka, bielorusa având cota 5.00. Barbora Krejcikova are cota 16.00, Ons Jabeur are cota 18.00, iar Elena Rybakina are cota 18.00. Dintre jucătoarele din România, pe tablou se află Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan și Patricia Țig.

Iga Swiatek are numeroase argumente să fie favorita principală, mai ales că s-a descurcat excelent la Roland Garros până acum, fiind campioană de două ori în patru apariții, ultima dată anul trecut. Poloneza este în ușoară scădere de formă față de rezultatele din 2022, dar rămâne în continuare o jucătoare de top pe zgură.

A doua favorită este Aryna Sabalenka, jucătoare care recent a învins-o pe Iga Swiatek în finală pe zgura de la Madrid. În plus, Sabalenka mai este și campioană la Australian Open, dar până acum nu a înregistrat rezultate notabile la Roland Garros. Ea nu a ajuns nici măcar o dată mai departe de turul 3 la Roland Garros în cinci apariții pe tabloul principal.

Barbora Krejcikova a obținut cel mai important rezultat din cariera sa la Roland Garros în 2021, când a devenit campioană oarecum surprinzător. De atunci ea nu a mai confirmat așteptările, iar anul trecut a fost eliminată în runda inaugurală la Roland Garros. De altfel, ea a fost eliminată anul acesta în optimi în turneul de la Madrid și nu este într-o formă prea bună.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.