86 de medalii şi Cupa Regelui, marile reuşite ale clubului Centura Neagră Craiova

Finala Campionatului de Karate Traditional pentru copii a avut loc în perioada 22-23 aprilie, în Sala Polivalentă din Bucureşti. La competiţia organizată de Federaţia Română de Karate Tradiţional au participat cele mai importante cluburi din ţară, printre care s-a regăsit şi Centura Neagră Craiova. Lotul clubului pregătit de Oana Gîrleşteanu a însumat 40 de sportivi, iar rezultatele au fost de-a dreptul impresionante.

La Finala Campionatului, Centura Neagră Craiova a obţinut un total de 86 de medalii (30 de aur, 39 de argint, 17 de bronz), dar şi calificarea la Campionatul European din Belgrad, din mai 2023. Totodată, clubul oltean a câştigat pentru a treia oară consecutiv Cupa Regelui, o performanţă remarcabilă. Antrenoarea copiilor performeri ai Craiovei, Oana Gîrleşteanu, a vorbit cu GdS într-un interviu despre tot ce s-a întâmplat în ultima vreme la clubul său şi a menţionat că este mai mult decât mândră de tot ce îi oferă elevii săi.

Autodepăşirea, principalul ţel

GdS: Bună ziua. Tocmai aţi ajuns de la Finala Campionatului de Karate Tradiţional, iar rezultatele obţinute sunt extraordinare. Câte medalii au fost obţinute de elevii dvs. şi cât de strălucitoare sunt?

Oana Gîrleşteanu: Rezultatele finale ne-au bucurat mult, sportivii nostri reuşind să obţină 30 de medalii de aur, 39 de medalii de argint, 17 medalii de bronz şi 4 clasări pe locul patru.

GdS: Care a fost principalul obiectiv impus înaintea acestei Finale? Vă gândeați la un anumit număr de medalii?

O.G.: Niciodată nu îmi propun un anumit număr de medalii. Încerc însă să apreciez clasarea cât mai exactă a sportivilor, în funcţie de probă. Nu am un obiectiv pe care să îl materializez în număr de medalii, ci unul general, acela ca fiecare sportiv să se autodepăşească, să îşi întreacă vechile rezultate. Aspectul care contează pentru mine cel mai şi cel mai mult este acela al întăririi propriului caracter. Pentru mine este cu mult mai valoros faptul că un anumit sportiv a reuşit să îşi controleze o anumită temere, frică, faptul că a putut să depăşească un anumit obstacol pe suprafaţa de luptă decât clasarea pe podium. Sigur, aceste clasări reprezintă, în cele din urmă, performanţa individuală, iar toate la un loc, cea generală a clubului. Însă, pentru mine, participarea la o competiţie nu se rezumă doar la acest aspect.

Se merge şi la Campionatul European

GdS: În urma rezultatelor obţinute, v-aţi calificat la Europeanul din Belgrad. Cum a fost obținută mai exact calificarea, prin ce criterii ați ajuns acolo?

O.G.: Această finală de Campionat pentru copii a avut o dublă miză: Cupa Regelui şi calificarea pentru Cupa Europeană de Copii ce va avea loc în perioada 24-28 mai în Belgrad, Serbia. Lotul României de copii va fi format din primii patru sportivi clasaţi pe podium la probele individuale şi primele patru echipe la probele de echipă.

GdS: Fiind un Campionat European, clar misiunea tuturor copiilor va fi mult mai complicată, pentru că vin sportivi de peste tot. Cam ce vă propuneți pentru o asemenea competiție?

O.G.: Participarea la un European presupune o abordare mult mai serioasă şi personalizată. Antrenamentele sunt intense şi numeroase, în dorinţa de a reuşi clasarea pe prima treaptă a podiumului. Îmi doresc acest lucru pentru fiecare sportiv, este un sentiment înălţător, acela de a asculta imnul României. De asemenea, competiţia în general are capacitatea de a schimba, de a forma şi de a întări sportivul. Iar acest lucru l-am vazut de atâtea ori. Toate aspectele ce ţin de o deplasare au menirea de a evidenţia o variantă îmbunătăţită a sportivului (de la deplasarea propriu-zisă cu autocarul, care este o distracţie şi un moment de a se simţi bine cu toţii şi împreună, până la petrecerea timpului la hotel sau a zilelor de competiţie).

GdS: Copiii credeți că sunt pregătiți pentru a face față, în primul rând emoțional, unui Campionat European?

O.G.: Aspectul emoţional şi implicit presiunea pe care o implică un asemenea campionat sunt aspectele la care „lucrez” intens. Sunt conştientă cât sunt de importante. Mulţi dintre ei vor fi la prima participare si poate fi copleşitor, mulţi au deja participări numeroase. Este greu şi de o parte, şi de cealalată.

Cupa Regelui rămâne în Bănie pentru al treilea an consecutiv

GdS: Cupa Regelui pentru al treilea an consecutiv. Vă mai surprinde acest triumf sau deja e o obișnuință?

O.G.: Da, am reuşit să obţinem pentru al treilea an consecutiv Cupa Regelui. Nu pot spune că este vorba de obişuinţă, pentru că cel mai greu nu este să te clasezi pe locul întâi, ci să te menţii acolo. Noi am reuşit acest lucru şi este o performanţă. După etapa de calificări, ce avusese loc cu trei săptămâni înainte de finală, îmi făcusem o idee de cum ne poziţionăm raportat la celelalte cluburi din zona Ţara Românească. Aveam unele dubii, pentru că nu cunoşteam anumite delegaţii, însă a rezultat că nu am avut probleme în ceea ce priveşte menţinerea Cupei în Bănie.

GdS: Povestiți-ne, pe scurt, ce au trebuit să facă copiii pentru a câștiga Cupa Regelui? S-au obținut și medalii, nu doar Cupa?

O.G.: Fiecare clasare a sportivului pe podium presupune obţinerea de medalii corespunzătoare clasării. La probele de echipă se obţine pe lângă medalii şi o cupă, aceasta aparţine întregii echipe. Apoi, la finalul tuturor probelor din concurs, fiecare clasare pe podium se traduce într-un anumit punctaj care se adună la clubul unde este legitimat sportivul sau sportivii, în cazul probelor de echipă. Clubul care obţine cel mai mare punctaj este cel care câştigă Cupa Regelui.

GdS: Antrenoarea Oana Gîrleșteanu este mulțumită de toate aceste rezultate sau aveați așteptări și mai mari?

O.G.: Sunt mai mult decât mulţumită. Sunt mândră şi sunt fericită de aşa echipă de copii, de aşa rezultate. Sunt recunoscătoare părinţilor care au încredere în mine şi care mă sprijină necondiţionat.

Rezultate:

Gîrleşteanu Mathias:

medalie de aur: kata individual masculin copii 6-7 ani;

medalie de aur: kata echipe masculin copii 6-7 ani;

medalie de aur: en bu masculin copii 6-7 ani;

medalie de aur: en bu mixt copii 6-7 ani;

medalie de argint: kumite masculin copii 6-7 ani.

Giulfan David:

medalie de aur: kata echipe masculin copii 6-7 ani;

medalie de aur: en bu masculin copii 6-7 ani.

Cherciu Eric:

medalie de aur: kata echipe masculin copii 6-7 ani;

Ştiolică Ioana:

medalie de argint: kata echipe feminin copii 6-7 ani;

medalie de argint: kumite feminin copii 6-7 ani;

locul IV: kata individual feminin copii 6-7 ani.

Urucu Amelia:

medalie de aur: en bu mixt copii 6-7 ani;

medalie de argint: kata echipe feminin copii 6-7 ani;

medalie de bronz: kumite feminin copii 6-7 ani.

Glăvan Emma:

medalie de argint: kata echipe feminin copii 6-7 ani;

Ristea Loredana:

medalie de aur: kata individual feminin copii 8-9 ani;

medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani;

medalie de aur: en bu mixt copii 12-13 ani.

Pîrjol Natalia:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani;

Shaban Talin:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 8-9 ani;

Hârşoveanu David:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 8-9 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kata individual masculin copii 8-9 ani.

Geblea Luca:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 8-9 ani.

Gîtan Valentin:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 8-9 ani.

Fuiorea Alexandru:

medalie de aur: kata individual masculin copii 10-11 ani;

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani.

Hârşoveanu Patricia:

medalie de aur: kata individual feminin copii 10-11 ani;

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani;

medalie de bronz: kumite feminin copii 10-11 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 12-13 ani.

Chionea Anastasia:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani.

Bălaşa Alessia:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani;

locul IV: en bu mixt copii 10-11 ani.

Stoian Patrick:

medalie de aur: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kata individual masculin copii 10-11 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 10-11 ani.

Coandă Cristian:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 10-11 ani.

Vîlceanu Eduard:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 10-11 ani;

locul IV: en bu mixt copii 10-11 ani.

Văduva-Mitroi Matteo:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 10-11 ani.

Bunescu Maria:

medalie de argint: kata echipe feminin copii 12-13 ani.

Bîrdău Ruxandra:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani;

Sultana Adina:

medalie de argint: kata echipe feminin copii 12-13 ani.

Vlad Maria:

medalie de aur: kata individual feminin copii 10-11 ani;

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani;

medalie de argint: en bu mixt copii 10-11 ani.

Oae Zayra:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 10-11 ani;

medalie bronz: kata individual feminin copii 10-11 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 10-11 ani.

Trancă Octavian:

medalie de aur: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie bronz: kata individual feminin copii 10-11 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 10-11 ani;

medalie de bronz: kumite echipe masculin copii 12-13 ani.

Chimorgiachis Artemis:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

Voiculescu Cătălina:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

Urucu Ingrid:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

Buţu Ştefan:

medalie de aur: en bu mixt copii 12-13 ani;

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kata individual masculin copii 12-13 ani.

Cherciu Ayan:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

Brătăşanu Alexia:

medalie de argint: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

medalie de argint: en bu mixt copii 12-13 ani.

Coandă Tudor:

medalie de argint: en bu mixt copii 12-13 ani;

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de argint: en bu masculin copii 12-13 ani;

locul IV: kata individual masculin copii 12-13 ani.

Jianu Darius:

medalie de argint: kumite individual masculin copii 12-13 ani;

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kumite echipe masculin copii 12-13 ani.

Flueran Ayan:

medalie de argint: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kumite echipe masculin copii 12-13 ani.

Rădulescu Anca:

medalie de aur: kata individual feminin copii 12-13 ani;

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: en bu mixt copii 12-13 ani.

Şerbănescu Bianca:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

Oae Alexia:

medalie de aur: kata echipe feminin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kumite individual feminin copii 12-13 ani..

Creţu Eduard:

medalie de aur: kata echipe masculin copii 12-13 ani;

medalie de argint: kata individual masculin copii 12-13 ani;

medalie de bronz: en bu mioxt copii 12-13 ani;

medalie de bronz: kumite echipe masculin copii 12-13 ani.

