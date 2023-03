Lupte / Andreea Ana: „Nu e medalia dorită, dar este una muncită și mă bucur de ea“

Andreea Beatrice Ana a declarat, joi seara, după ce a fost învinsă de suedeza Emma Jonna Denise Malmgren în finala categoriei 55 kg, că nu a reuşit să câştige medalia de aur, cea pe care şi-o dorea, dar a subliniat că este „un argint muncit” pentru care trebuie să se bucure.

„A fost un meci strâns, mă aşteptam la o astfel de replică a ei. Într-adevăr, nu am luat medalia după care am venit, dar e un argint, un argint muncit, pentru care trebuie să mă bucur. Nu cred că este o foarte mare diferenţă de valoare între mine şi ea. Este însă un sport imprevizibil, uneori totul depinde de fracţiuni de secundă, iar astăzi cam totul a fost în favoarea ei. În seara asta o să stau să analizez mai bine ce s-a întâmplat, iar apoi o să ridic capul şi o să sărbătoresc şi medalia asta”, a spus sportiva, citată de Agepres.

Ea a menţionat că a avut emoţii pentru că a concurat în faţa spectatorilor români.

„Trebuie să recunosc că am avut ceva emoţii ştiind că voi concura acasă, în faţa spectatorilor români. Din familie nu am avut pe nimeni în sală azi, însă au fost o mulţime de prieteni şi colegi”, a mai precizat ea.

Gandul duce la Olimpiada de la Paris

Andreea Ana a mărturisit că se gândeşte deja la competiţiile următoare, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Paris de anul viitor.

„Rămâne regretul că nu am reuşit să îmi apăr titlul de anul trecut, însă mă gândesc mai departe acum, am obiective mai mari anul acesta. Vreau să mă întorc în sala de antrenament şi să muncesc mai mult pentru a-mi atinge obiectivele. Îmi doresc în viitor să obţin o medalie la Campionatele Mondiale de seniori. Gândul zboară însă spre Jocurile Olimpice de la Paris, nu are cum altfel. Dar mai am de muncit. Acum următorul pas sunt Europenele de seniori, îmi doresc să dau tot ce am mai bun acolo. Eu sunt sigură că rezultatele vor apărea“, a încheiat luptătoarea.

