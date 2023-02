Universitatea Craiova nu traversează o perioadă prea bună, dat fiind jocul inestetic de la Voluntari şi vrea să înceapă seria rezultatelor pozitive. Pentru alb-albaştri urmează un meci împotriva piteştenilor de la FC Argeş, miercuri, 1 martie, de la ora 18.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“. Disputa va conta pentru etapa 28 de Superligă.

Partida va fi arbitrată de Rareş Vidican (Satu Mare), ajutat de asistenţii Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Valentin Dumitru (Prahova). Rezervă va fi Florin Chivulete (Bucureşti). VAR-ul va fi asigurat de Kovacs Szabolcs (Satu Mare) şi Grigoriu Mircea Mihail (Bucureşti). Observator CCA a fost numit Alexandru Deaconu (Bucureşti).

Neagoe: „Ne dorim să începem primăvara cu o victorie“

Antrenorul Ştiinţei, Eugen Neagoe, îşi doreşte ca echipa sa să aibă de data aceasta o altă atitudine, să demonstreze că rezultatele din ultima vreme sunt întâmplătoare.

„Venim după un joc nereuşit şi un rezultat prost. Nu ne aşteptam să revenim cu mâna goală. Le-am spus băieţilor că deja e istorie acest joc şi trebuie să ne focusăm pe duelul cu FC Argeş. Va fi un meci dificil la cum i-am văzut în ultima vreme. Au jucători valoroşi, mulţi străini, dornici să revină la forma lor. Este importantă atitudinea pe care trebuie să o avem încă din minutul unu, acea atitudine care ne-a lipsit în primele 45 de minute de la Voluntari. Suntem obligaţi să avem o atitudine corectă faţă de fotbal şi faţă de noi.

Avem calităţi, talent, dar fără implicare e greu. Sunt convins că jucătorii au înţeles ce greşeli s-au făcut. Ne dorim să începem primăvara cu o victorie. Suporterii noştri sunt supăraţi în special pe ultimul rezultat, este logic să fie supăraţi, pentru că nu am jucat mare lucru. Rezultatul de la Voluntari a fost ruşinos, acum trebuie să ne revanşăm. Sunt dezamăgit de jocul nostru şi îmi doresc ca atacanţii noştri să aibă parte de reuşite. Nu aş vrea să-i mai resuscităm şi pe cei de la Argeş aşa cum am făcut cu cei de la Voluntari“,a declarat Eugen Neagoe.

„Jucătorii pe care îi avem în lot sunt cei mai valoroşi“

Chiar dacă ultimele rezultate sunt nesatisfăcătoare, iar jocul nu place deloc ochiului, Neagoe se menţine ferm pe poziţii şi consideră că are în lot cei mai valoroşi jucători.

„Nu regret că nu am adus jucători şi nici nu avem timp de aşa ceva. Jucătorii pe care îi avem în lot, la ora actuală, sunt cei mai valoroşi. Ne bazăm pe jucătorii noştri şi spun că sunt cei mai valoroşi. Nu am mers în nicio deplasare cu gândul să ne apărăm. Mereu am jucat cu gândul la victorie, dar în duelurile de pe teren străin jucătorii nu au putut efectiv să ajungă la acea concentrare pe care o aveau acasă. Acum vor apărea în lot şi Vătăjelu şi Screciu, Ştefan Baiaram este alături de noi, deci contează că avem mai multe variante. Jucătorii care vor arăta bine fizic vor apărea în teren din primul minut“, a mai punctat antrenorul Universităţii.

Baiaram: „Veţi vedea o schimbare radicală la Universitatea Craiova“

Ştefan Baiaram a revenit de curând în angrenajul echipei după operaţia suferită la picior şi este pregătit să ajute echipa chiar de la meciul care va urma. Acesta a ţinut să le promită fanilor că atitudinea jucătorilor va fi una total diferită de la meciul cu FC Argeş.

„Avem în faţă o perioadă dificilă. Nu trecem prin cea mai bună perioadă, dar sunt sigur că la meciul cu Argeş vom da totul şi vom obţine cele trei puncte. Muncim în fiecare zi şi sperăm să o facem cât mai bine. La fotbal e bine că poţi mereu să te revanşezi faţă de toată lumea. Am mai avut perioade slabe ca acestea şi mereu am trecut peste ele. Sperăm ca la meciul cu Argeş să dăm totul şi să câştigăm. Suporterii vor să vadă atitudine, spirit şi cu siguranţă asta vor vedea de acum înainte. Nu sunt 100%, dar, dacă antrenorul se bazează pe mine, voi da tot ce e mai bun.

Adversarii în ultima vreme nu ne-au pus aşa multe probleme, dar noi am făcut acele greşeli multe şi totul s-a pierdut. Ne dorim victoria meci de meci şi nu înţeleg de ce ne mobilizăm mai bine în meciurile mai tari. Suntem datori faţă de noi şi de suporteri. În aceste trei meciuri veţi vedea o schimbare radicală. Nu ne simţim în largul nostru şi de aceea trebuie să ne dorim mai mult“, a spus şi Ştefan Baiaram.

