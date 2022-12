Camelia Potec, mai mult decât mulţumită de realizări: „A fost un an de excepţie!“

Preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, Camelia Potec, a declarat că 2022 a fost un an de excepţie, cu rezultate care au depăşit cu mult obiectivele stabilite.

„Pot să spun că, într-adevăr, a fost un an de excepţie, chiar dacă suntem cu toţii obosiţi, extenuaţi, fără prea multă energie. Considerăm că a fost mult peste obiectivele pe care le aveam şi planul cu care am pornit la începutul anului. Chiar dacă puteam estima majoritatea rezultatelor, este foarte greu să îţi propui nivelul acesta de rezultate şi atât de multe medalii la început, pentru că oricât de bine ai cunoaşte situaţia actuală din lumea din care faci parte, cu siguranţă nu ai cum să ştii ce se întâmplă în alte ţări. La nivelul acesta, când vorbim de nivel mondial sau european, oricât de bine pregătiţi ar fi sportivii de la noi din ţară, nu ai cum să ştii cât de bine pregătiţi sunt ceilalţi, chiar dacă îi urmăreşti îndeaproape şi îi vezi la alte competiţii la care participă, înaintea marilor competiţii din an.

Deci, am fost un pic mai realişti şi am pus nişte obiective medii, să zic aşa. Chiar dacă am avut ca obiectiv medalie sau medalii la majoritatea competiţiilor, având în vedere că a fost un număr maxim de medalii pe care putem să-l luăm, majoritatea au fost chiar de de aur, lucru care ne dă speranţe pentru viitor şi pentru următorii ani în care aceşti sportivi îşi vor reprezenta ţara. Vom încerca să le oferim tot ce au nevoie pentru a reuşi să rămână pe acest drum ascendent în performanţă“, a spus campioana olimpică din 2004, pentru Agerpres.

Organizarea Europenelor a dat ceva bătăi de cap

Dincolo de rezultatele sportive, FRNPM a trebuit să facă faţă din punct de vedere organizatoric provocării organizării a două campionate europene de juniori la înot şi la sărituri în apă, ambele desfăşurate la Otopeni.

„Din punct de vedere al organizării primelor Campionate Europene de juniori, în cazul acesta de înot şi de sărituri în apă, putem să spunem că suntem extrem de mulţumiţi de ceea ce am putut realiza. Au fost bineînţeles şi câteva lucruri din spate pe care le-am observat şi pe care putem să le îmbunătăţim, dar per ansamblu s-a văzut şi lumea a perceput foarte bine organizarea celor două campionate europene de juniori. Lucrul acesta a fost văzut de noi în momentul în care am primit şi organizarea Campionatelor Europene de seniori de anul viitor, în bazin scurt.

Europenele de juniori au fost o competiţie test pentru noi ca ţară organizatoare şi faptul că am primit organizarea unui campionat mai mare, acesta de seniori, ne-a dovedit faptul că ne-am ridicat sau că am depăşit aşteptările celor care ne-au oferit organizarea acestor campionate. A fost foarte greu, pentru că a fost totul nou şi din partea noastră ca organizatori, dar mai ales că intram într-un bazin nou, bazin pe care nu-l cunoşteam, un bazin care a fost deschis cu ocazia acestor campionate europene şi am avut tot felul de necunoscute. Dar, am avut o echipă extrem de bună, am avut un număr foarte mare de voluntari, undeva peste 150, care şi-au adus aportul foarte mult la buna desfăşurare“, a adăugat Camelia Potec.

„David Popovici este de departe liderul echipei naţionale“

Anul 2022 a avut cea mai importantă competiţie, Mondialele de seniori de la Budapesta (bazin olimpic), din luna iunie, la care David Popovici a devenit noul campion al înotului, cu două medalii de aur la 100 şi 200 m liber

„Bineînţeles, cea mai importantă competiţie a anului a fost Campionatul Mondial de seniori de la Budapesta, dar nu aş face un top al performanţelor. Cu siguranţă, David Popovici este de departe liderul echipei naţionale şi performanţele lui din acest an sunt extraordinare, dar pentru noi a contat şi contează toate competiţiile. De la Festivalul Olimpic al Tineretului European, prima competiţie majoră pentru copiii noştri care intră în arena internaţională, până la Campionatele Mondiale de seniori. Dar noi nu ne concentrăm doar pe o competiţie, ca federaţie mă refer, ne concentrăm pe toate competiţiile, pentru că avem copii de categorii de vârstă diferite, copii care trebuie încurajaţi, care trebuie sprijiniţi şi care se pregătesc pentru o singură competiţie, poate, în acel an.

Nu vrem să simtă că acea competiţie este mai puţin importantă pentru noi ca federaţie, faţă de o altă competiţie majoră. Un obiectiv principal au fost şi rezultatele de la Europenele de juniori, pentru că era important ca ţară organizatoare să reuşim să fim pe podium şi să avem în aproape toate finalele probelor cel puţin un reprezentant al ţării noastre. Peste o sută de sportivi ne-au reprezentat ţara în vară, inclusiv la Campionatele Mondiale de seniori în bazin de 25 m. Sunt sportivi de excepţie, sportivi care au muncit şi sportivi despre care o să mai auziţi cu toţii în anii următori“, a încheiat preşedinta FRNPM.

