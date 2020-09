Ce performanţă! Sportivele de la CSM Craiova au promovat în Divizia A

Sportivele de la CSM Craiova au reuşit, în această săptămână, o performanţă remarcabilă. Acestea au reuşit să promoveze în Divizia A la Tenis de Masă, după ce au obţinut victorii pe linie în returul campionatului. Toate meciurile s-au disputat la Centrul Olimpic Român Sydney 2000, de la Izvorani, în perioada 7-9 septembrie.

Locul al treilea la finalul turului nu a fost suficient pentru a le asigura craiovencelor meciuri mai lejere în partea a doua a campionatului. Returul a fost unul de foc, iar pentru promovare, jucătoarele de la CSM Craiova au trebuit să se întreacă pe sine şi să obţină cinci victorii din cinci meciuri, inclusiv cu principalele favorite, CSM Bistriţa II şi CSM Mediaş.

Astfel, oltencele le-au învins, pe rând, pe CSM Bitriţa II (3-2), CSM Mediaş (3-2), SCM Giurgiu (3-0), Tg Mureş (3-0) şi LPS Constanţa II (3-0) şi au reuşit să facă pasul spre a doua divizie. De menţionat că echipele Tg. Secuiesc şi CSS Slatina nu au fost prezente la competiţie.

Cătălin Georgescu: „Am stat cu toţii în suspans până la ultimul meci”

Antrenorul fetelor noastre, Cătălin Georgescu, a povestit pentru GdS despre parcursul perfect al echipei la Centrul Olimpic şi a mărturisit că finalul competiţiei a fost trăit la intensitate maximă.

„Clubul nostru a reuşit să urce în Divizia B chiar în primul an de la înfiinţare, iar acum ne-am luptat pentru a obţine promovarea în Divizia A. Având în vedere că în tur am ieşit pe locul al treilea, misiunea noastră pentru a accede în Divizia A a fost foarte dificilă, pentru că a trebuit să câştigăm toate meciurile. Doar aşa puteam urca pe locul secund şi, implicit, să promovăm. Concursul a fost foarte greu, iar meciurile echilibrate, în special cele cu CSM Bistriţa II şi CSM Mediaş, principalele favorite. Am câştigat cu scorul de 3-2 în faţa ambelor formaţii, iar acest lucru ne-a ajutat să ne îndeplinim obiectivul.

Fetele au fost foarte fericite la final, mai ales că am stat cu toţii în suspans până la ultimul meci. Depindeam şi de rezultatul celor de la Mediaş din meciul cu Bistriţa. Atât noi, cât şi clubul ne-am bucurat foarte mult, mai ales că am promovat în Divizia A, după cum spuneam, chiar din primul an de la înfiinţarea secţiei”, a spus Cătălin Georgescu, antrenor CSM Craiova.

