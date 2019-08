Canotorii români au obținut două medalii la Campionatul Mondial de Juniori de la Tokyo, Japonia.

Echipajul masculin din proba de dublu rame (JM2-), compus din Florin Arteni-Fintinariu și Alexandru Gherasim, a câștigat medalia de aur. Ei au devansat echipajele din Italia și Germania.

Echipajul feminin la patru vâsle (JW4x), format din Patricia Cireș, Andrada-Maria Moroșanu, Gabriela Paraschiv și Cosmina-Maria Podaru, a câștigat medalia de bronz. Pe podium au mai fost echipele din Noua Zeelandă și Germania.

Echipajul feminin a luat medalia de bronz

În finalele de duminică, alți sportivi români au reușit clasări importante. Atât echipajul masculin de patru rame (JM4-) cât și echipajul feminin de patru rame (JW4-) au obținut locul patru în finala A, iar echipajul masculin de patru vâsle (JM4x) s-a clasat al doilea în finala B.

“Am avut o cursă foarte grea. Am fost conduși de italieni în prima jumătate, însă ne-am găsit ritmul, am reușit să preluăm conducerea și să câștigăm, în cele din urmă, medalia de aur”, declară Alexandru Gherasim, campion în proba masculină de dublu rame.

“La Tokyo am participat cu 6 echipaje și 20 de sportivi, iar rezultatele obținute sunt foarte bune. România se clasează pe locul 4 în clasamentul pe medalii, cu un aur și un bronz, după Germania, China și Italia. În plus, am mai avut două clasări pe locul patru”, declară Ioan Șnep, Antrenor Federal de Juniori.