Studiu: Timpul petrecut în natură modifică activitatea creierului

Conform unui nou studiu, timpul petrecut în natură, chiar și pentru scurt timp, declanșează modificări în creier care calmează stresul, restaurează atenția și liniștesc „zgomotul” mental.

Cercetătorii de la Universitatea McGill și colegii lor de la Universitatea Adolfo Ibáñez din Chile au examinat peste 100 de studii de imagistică cerebrală din diverse discipline.

Rezultatul este una dintre cele mai cuprinzătoare analize de până acum despre modul în care creierul răspunde la natură.

„Știm intuitiv că natura ne face să ne simțim bine, dar neuroștiința ne oferă un limbaj care conferă credibilitate deciziilor despre modul în care natura este luată în considerare în politicile de sănătate și în spațiile pe care le construim”, a declarat co-autorul principal Mar Estarellas, cercetător postdoctoral la Universitatea McGill.

„Model în cascadă” al modului în care creierul răspunde la natură

Sintetizând rezultatele dintr-o gamă largă de studii, cercetătorii au identificat ceea ce ei numesc un „model în cascadă” al modului în care creierul răspunde la natură.

Modelele din natură sunt mai ușor de procesat pentru creier și necesită mai puțin efort mental decât stimulii rapizi și denși vizual din orașe sau din mediul online, scrie technologynetworks.

Rețelele cerebrale legate de gândirea repetitivă devin mai puțin active

De asemenea, pe măsură ce sarcina senzorială scade, corpul iese din modul „luptă sau fugi”. Ritmul cardiac încetinește, respirația devine mai profundă, iar regiunile cerebrale implicate în detectarea amenințărilor prezintă o activitate redusă.

Odată cu reducerea stresului, atenția bazată pe sarcini (folosită în viața de zi cu zi) lasă locul unui mod de atenție restaurator, ghidat de mediul înconjurător. Rețelele cerebrale legate de gândirea repetitivă axată pe sine devin mai puțin active, susținând o stare de calm interior.

Expunerea la natură există pe un spectru larg, de la timpul petrecut în parcuri sau lângă apă, până la imersiunea totală în păduri sau lângă cascade.

„Chiar și trei minute într-un mediu natural pot duce la schimbări măsurabile“

Aceasta se extinde și la întâlniri mai mici, cum ar fi îngrijirea plantelor acasă sau privitul fotografiilor cu peisaje naturale.

„Chiar și trei minute într-un mediu natural pot duce la schimbări măsurabile, dar experiențele imersive, în lumea reală, și expunerea mai lungă sunt în general asociate cu efecte mai puternice și mai durabile”, a spus Estarellas.

În contextul îngrijorărilor tot mai mari legate de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor, Estarellas a afirmat că descoperirile sugerează că natura oferă un tip de resetare mentală pe care o simplă „detoxifiere digitală” nu o poate oferi.

Dovezile susțin, de asemenea, mișcările către designul urban verde și „prescrierea socială”, unde medicii recomandă pacienților timp petrecut în natură.

