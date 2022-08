Spitalul MaDonna Maria pune Craiova pe harta mondială a serviciilor medicale, cu un trofeu câştigat la Monaco

La doar 22 de ani, Alexandra Preda şi-a început cariera în domeniul medical, iar succesul a venit rapid, pentru că acolo unde pasiunea întâlneşte perseverenţa şi conştiinciozitatea, orizonturile nu mai sunt intangibile. De 11 ani, Alexandra este managerul spitalului acreditat MaDonna Maria, singura unitate medicală privată din sud-vestul țării cu secție ATI și Unitate de Transfuzie Sanguină proprie. Standardele impuse aici au adus nu doar aprecierea la nivel naţional, ci şi recunoaştere internaţională. Recent, Spitalul MaDonna Maria a fost declarat câştigător la categoria „Outstanding Achievement in Maternity Healthcare” la Gala de la Monaco. Evenimentul s-a desfășurat într-una dintre cele mai exclusiviste locaţii din lume, ce aparţine Prințului Albert al II-lea de Monaco, Yacht Club de Monaco.

Alexandra atribuie această realizare extraordinară întregii echipe de la MaDonna Maria, de care este foarte legată şi pentru care nutreşte sentimente foarte speciale. “Sunt clinicieni și diagnosticieni extraordinari. Dar ce contează cel mai mult este că sunt oameni foarte buni la suflet. Mi-am dorit foarte mult să reunim la MaDonna Maria profesionişti de excepţie fără a neglija, însă, empatia şi dragostea faţă de oameni. Le sunt recunoscătoare tuturor le mulţumesc pentru toată dăruirea lor”, transmite managerul unităţii medicale.

Experienţa Galei de la Monaco este greu de aşternut în cuvinte pentru Alexandra Preda: “A fost o seară incredibilă, într-un cadru care îţi tăia, pur şi simplu, respiraţia. În plus, evenimentul a coincis şi cu Fesitvalul de Film de la Cannes, astfel că am avut oportunitatea să întâlnesc acolo nume sonore, de la unii dintre cei mai importanţi antreprenori de pe plan mondial din domenii precum serviciile medicale, domeniul bancar sau IT până la monştri sacri ai modei şi filmului”.

Compania acestor participanţi a făcut cu atât mai onorantă prezenţa Spitalului MaDonna Maria printre câştigătorii serii. Dar managerul unităţii medicale care pune Craiova pe harta internaţională a serviciilor medicale consideră că succesul este o poveste mereu în construcţie, care depinde numai de noi şi de cât de hotărâţi suntem să îl atingem. Iar pentru Spitalul MaDonna Maria, drumul către succes nu se opreşte odată cu câştigarea unor trofee. Povestea merge mai departe.

Spitalul MaDonna Maria oferă servicii medicale pentru orice tip de intervenţii ginecologice şi este unanim apreciat pentru condiţiile oferite mămicilor care aleg să nască aici.

Echipa medicală către care Alexandra Preda îşi îndreaptă felicitările şi mulţumirile este formată din Dr. Hortopan Oana, Dr. Fotescu Lăcrămioara – secţia de Neonatologie, Dr. Şurtea Leontina (director medical şi medic primar obstetrică-ginecologie cu o vastă experienţă), Dr. Avram Loredana, Dr. David Cristina, Dr. Alina Cosereanu , Dr. Drăguţ Liviu si Dr. Gherghişan Oleg – secţia de obstetrică-ginecologie, Dr. Mitricuna Mihaela, Dr. Stancu Mihaela şi Dr. Stancu Marius – sectia de ATI, alături de medicii colaboratori de pe specialităţi precum hematologie, chirurgie infantilă, endocrinologie, dermatologie, boli infecţioase etc., asistentele, infirmierele şi personalul auxiliar al Spitalului MaDonna Maria Craiova.