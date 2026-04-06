Revine scandalul concediilor medicale. Nu au fost aprobate nici acum excepțiile

Cinci categorii de români așteaptă de două luni să fie exceptați de la neplata primei zile de concediu medical. Dar promisiunile făcute public la începutul lunii februarie de Ministerul Sănătății și puse pe hârtie într-un proiect de Ordonanță de Urgență sunt în continuare neaprobate.

Proiectul s-a blocat la Consiliul Economic și Social, în lipsa avizelor a trei membri ai Guvernului: vicepremierul Marian Neacșu, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și ministrul Justiției, Radu Marinescu, potrivit unui document obținut și consultat de HotNews.

„Mi se pare că se dorește ca lucrurile să rămână așa, ca această zi să rămână neplătită. Senzația mea este că asta s-a dorit”, spune, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, președintele unuia dintre cele mai mari ONG-uri de pacienți și reprezentantul acestora în Consiliul Economic și Social.

La începutul lunii februarie, când a intrat în vigoare măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită, în urma scandalului public și a presiunii ONG-urilor pentru drepturile pacienților, Ministerul Sănătății a venit cu propunerea ca 5 categorii de bolnavi să fie scutite și să li se plătească prima zi a concediului medical.

Care sunt categoriile propuse pentru a fi exceptate

pacienții internați în spital – spitalizare continuă și spitalizare de zi;

persoanele aflate în concediu de maternitate;

persoanele aflate în concediu de risc maternal;

persoanele aflate în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate (boli cronice).

Excepțiile au fost propuse într-un proiect de Ordonanță de Urgență publicat în transparență decizională de Ministerul Sănătății pe 6 februarie, dar măsura nu este aprobată, două luni mai târziu.

La jumătatea lunii martie, proiectul de OUG a fost trimis de Ministerul Sănătății la Consiliul Economic și Social (CES), pentru a fi avizat și pentru a putea intra pe agenda Guvernului. Deși consultativ, avizul Consiliului Economic și Social este obligatoriu în procesul de adoptare a actelor normative de către guvern.

Din 6 avize necesare pentru a putea fi luat în discuție de CES, documentul avea, însă, doar 3: pe cel al ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, și al ministrului Muncii, Petre Florin Manole.

Proiectul de Ordonanță de Urgență ar fi trebuit să fie discutat în ședința CES din 18 martie, explică, într-un dialog cu HotNews, Radu Gănescu, membru al Consiliului Economic și Social, ales acolo pentru a reprezenta societatea civilă din domeniul sănătății. Radu Gănescu este și președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, unul dintre cele mai mari ONG-uri pentru drepturile pacienților din România.

În așteptarea celor 3 avize care lipseau – al vicepremierului Marian Neacșu, al ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, și al ministrului Justiției, Radu Marinescu – CES a decis să amâne proiectul pentru ședința din 25 martie. Cum acestea nu au venit, proiectul de OUG a fost retrimis Ministerului Sănătății, spune Radu Gănescu.

Ce spun oficialii care nu au dat aviz proiectului

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat: „Nu a ajuns la mine un astfel de proiect”. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că propunerea care ar fi trebuit să reglementeze excepțiile la concediile medicale a ajuns la ministerul pe care îl conduce „doar în copie la care am dat observații. Nu a venit în original, așadar nu se putea da aviz”. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu a răspuns.

Care este soluția lui Rogobete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a răspuns întrebărilor HotNews printr-un scurt mesaj, în care spune că există un proiect în Parlament care are același obiect ca proiectul de ordonanță inițiat de minister. Este vorba despre un amendament depus de senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc, supraviețuitoare a cancerului, la legea care reglementează acordarea concediilor medicale.

