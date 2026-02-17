Periajul dentar de trei ori pe zi ar putea reduce riscul pentru peste 50 de boli, spun experţii

Se ştie că sănătatea orală influenţează starea generală de sănătate, iar cercetări anterioare au asociat răspândirea bacteriilor din bolile cavităţii bucale cu boala Alzheimer, cancerul, bolile cardiovasculare, diabetul şi alte afecţiuni.

Specialiştii susţin că periajul dentar de trei ori pe zi şi controalele stomatologice regulate pot avea efecte dincolo de sănătatea orală. Menţinerea unei igiene orale riguroase nu protejează doar dinţii, ci poate fi asociată şi cu un risc mai scăzut de apariţie a numeroase boli, inclusiv demenţa, conform news.ro.

Sănătatea orală ar putea fi legată de riscul pentru peste 50 de afecţiuni sistemice

Noi date, prezentate în cadrul conferinţei anuale a American Association for the Advancement of Science (AAAS), desfăşurată săptămâna trecută în Arizona, Statele Unite, arată că sănătatea orală ar putea fi legată de riscul pentru peste 50 de afecţiuni sistemice. Printre acestea se numără demenţa şi artrita reumatoidă.

„În prezent, considerăm că menţinerea sănătăţii dinţilor poate fi asociată cu un risc redus pentru peste 50 de afecţiuni sistemice”, a declarat Alpdogan Kantarci, profesor la Facultatea de Stomatologie a Universităţii din Minnesota, în cadrul evenimentului intitulat „Cavitatea bucală, poartă către sănătatea generală”.

Potrivit acestuia, studii recente arată că persoanele cu boli uşoare sau moderate care îşi îngrijesc constant dinţii, merg regulat la dentist şi fac igienizări profesionale au rezultate mai bune la testele cognitive.

Un factor important este parodontita, o formă agresivă de boală gingivală

Atunci când bacteriile din infecţiile orale ajung în sânge şi la nivel cerebral, pot provoca inflamaţie cronică, care, la rândul său, poate declanşa reacţii ale sistemului imunitar împotriva articulaţiilor şi poate accelera formarea plăcilor care perturbă transmiterea semnalelor între celulele nervoase şi favorizează declinul cognitiv. Nu există însă dovezi că boala gingivală provoacă direct demenţa sau artrita.

Ţările europene cu cele mai mari probleme de igienă dentară

Regatul Unit este adesea asociat cu o stare precară a sănătăţii dentare dar multe alte ţări europene se confruntă în continuare cu dificultăţi în privinţa igienei orale.

Un studiu din 2022 arată că Norvegia este ţara cu cea mai mare preocupare pentru sănătatea dentară, în timp ce Serbia s-a clasat pe ultimul loc, alături de Letonia şi Polonia. În ceea ce priveşte vizitele la dentist, Ţările de Jos s-au situat pe primul loc, cu cea mai mare frecvenţă a controalelor, în timp ce Portugalia, Irlanda şi Regatul Unit s-au numărat printre ţările cu cele mai puţine prezentări la cabinetul stomatologic.

Diferenţele sunt explicate printr-un ansamblu complex de factori socioeconomici. Costurile ridicate, listele lungi de aşteptare şi distanţa faţă de serviciile stomatologice limitează accesul populaţiei.

Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate

Persoanele în vârstă sunt cele mai afectate. Potrivit datelor Eurostat din 2024, cetăţenii Uniunii Europene cu vârsta de 65 de ani şi peste raportează mai frecvent nevoi stomatologice neacoperite (probleme stomatologice pentru care u au primit îngrijirea necesară), comparativ cu cei cu vârste între 16 şi 44 de ani.

Invocând epidemia de obezitate din Regatul Unit, prof. Kantarci a afirmat că dependenţa lumii occidentale de alimentele ultraprocesate contribuie, de asemenea, la deteriorarea sănătăţii dentare.

„Considerăm că lumea occidentală are un acces mai bun la îngrijiri stomatologice, dar aţi fi surprinşi să vedeţi că alimentele procesate, dieta bazată pe alimente care necesită puţin efort de masticaţie, lipsa activităţii fizice, obezitatea şi alţi factori ne predispun la probleme dentare mai mult decât oriunde în lume”.

Cel mai recent Sondaj privind sănătatea orală a adulţilor (Adult Oral Health Survey – AOHS), a arătat că 41% dintre locuitorii Regatului Unit aveau carii dentare, în creştere semnificativă faţă de 28% în 2009. Aproape jumătate dintre participanţi au declarat că starea dinţilor le afectează considerabil viaţa de zi cu zi.

Specialiştii recomandă periajul dentar înainte de culcare şi după consumul de alimente bogate în zahăr

Specialiştii recomandă periajul dentar înainte de culcare şi după consumul de alimente bogate în zahăr, utilizarea unei periuţe electrice şi curăţarea limbii, unde se pot acumula la fel de multe bacterii ca pe suprafaţa dinţilor. Mesajul transmis la conferinţă este unul clar: o igienă orală mai bună contribuie la menţinerea sănătăţii generale.

