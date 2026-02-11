Deformările coloanei la copii și adolescenți: cum pot postura corectă și depistarea timpurie să schimbe evoluția unei vieți

În ultimii ani, tot mai mulți părinți ajung în cabinetele de recuperare medicală preocupați de postura copiilor lor. Întrebarea „Este normal ca spatele copilului meu să arate așa?” apare din ce în ce mai des, iar răspunsul specialiștilor confirmă o realitate îngrijorătoare: deformările coloanei vertebrale, în special scolioza și cifoza, sunt tot mai frecvente în rândul copiilor și adolescenților.

Statul prelungit la birou, orele petrecute în fața ecranelor, lipsa mișcării, ghiozdanele grele și obiceiurile posturale greșite creează un context favorabil apariției dezechilibrelor musculo-scheletale. Netratate, aceste modificări pot avea consecințe pe termen lung – de la dureri cronice de spate, până la afectarea capacității respiratorii sau scăderea stimei de sine.

Scolioza și cifoza – mai mult decât simple probleme de postură

Scolioza reprezintă o curbură laterală a coloanei, adesea însoțită de rotația vertebrelor, în timp ce cifoza presupune accentuarea curburii toracale, cunoscută popular drept „cocoașă”. Ambele afecțiuni pot apărea încă din copilărie, dar devin mai evidente în perioada pubertății, când ritmul de creștere este accelerat.

Semnele inițiale sunt subtile: umeri inegali, un omoplat mai proeminent, talie asimetrică sau tendința copilului de a sta aplecat. Tocmai această discreție face ca multe cazuri să fie descoperite târziu.

„Coloana copilului este extrem de adaptabilă, mai ales în perioada de creștere. Micile deviații pot fi corectate dacă sunt descoperite la timp. Din păcate, mulți ajung la specialist când deformarea este deja rigidizată”, explică dr. Cornel Brotac, medic Recuperare Medicală și Medicină Regenerativă.

Postura zilnică, un factor decisiv

Postura incorectă menținută ore întregi, zi de zi, este unul dintre cei mai importanți factori de risc. Școala, temele, telefonul sau tableta îi țin pe copii într-o poziție statică, cu spatele curbat și capul proiectat înainte.

Postura corectă nu este doar o chestiune estetică, ci o condiție esențială pentru dezvoltarea armonioasă a coloanei. Specialiștii recomandă:

birouri și scaune adaptate înălțimii copilului;

ghiozdane purtate pe ambii umeri;

pauze active la fiecare 30–40 de minute;

activități sportive care implică întregul corp.

Aceste măsuri simple pot preveni apariția problemelor sau pot încetini evoluția celor deja instalate.

Depistarea timpurie face diferența

Un diagnostic pus la timp permite intervenții minim invazive și adaptate vârstei. În fazele incipiente, multe deformări pot fi corectate prin kinetoterapie, exerciții specifice și monitorizare periodică.

„Când copilul ajunge la noi devreme, putem ghida creșterea coloanei într-o direcție corectă. În stadii avansate, opțiunile se restrâng și, uneori, ajungem la metode mai restrictive, precum purtarea corsetului”, subliniază dr. Brotac.

Evaluările periodice, mai ales între 10 și 16 ani, sunt esențiale. Un control simplu poate face diferența între o corecție conservatoare și un tratament complex.

Terapia Schroth – abordare personalizată pentru corectarea coloanei

Printre metodele moderne de recuperare se numără terapia Schroth, o tehnică specializată care utilizează exerciții tridimensionale, respirație corectivă și conștientizarea posturii.

„Fiecare coloană este diferită. Exercițiile sunt adaptate exact tipului de scolioză sau cifoză. Nu vorbim despre gimnastică generală, ci despre un program personalizat pentru fiecare pacient”, explică medicul.

Rezultatele depind de consecvență și de implicarea familiei. Continuarea exercițiilor acasă este esențială pentru succesul terapiei.

Impactul emoțional nu trebuie ignorat

Dincolo de aspectul medical, deformările coloanei pot afecta profund imaginea de sine a copilului. Adolescenții sunt sensibili la felul în care arată, iar o postură vizibil modificată poate duce la retragere socială sau scăderea încrederii în sine.

Corectarea posturii înseamnă nu doar sănătate fizică, ci și echilibru emoțional.

Ce pot face concret părinții

Verificați periodic postura copilului.

Observați eventualele asimetrii ale umerilor sau șoldurilor.

Programați controale de rutină în perioada de creștere.

Încurajați mișcarea zilnică.

Apelați la specialist la primele semne de dezechilibru.

Prevenția rămâne cea mai eficientă formă de intervenție. Deformările coloanei nu apar peste noapte, dar pot evolua tăcut. Cu cât sunt descoperite mai devreme, cu atât șansele de corectare sunt mai mari.

