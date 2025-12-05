De ce prunele trebuie să fie vedeta meniului tău zilnic

Prunele aduc un aport impresionant de nutrienți și antioxidanți, susțin digestia, reglează glicemia și contribuie la sănătatea oaselor și a inimii. Fie că sunt consumate crude sau uscate, sunt mult mai mult decât o simplă gustare dulce

Studiile recente și observațiile nutriționale recomandă includerea lor moderată în alimentația zilnică, atât pentru gust, cât și pentru efectele benefice asupra organismului, potrivit healthline.com.

Prunele, rol-cheie în reglarea tranzitului intestinal

O singură prună medie oferă vitamine esențiale precum C, A și K, dar și minerale importante, cum ar fi cuprul, magneziul, fosforul și manganul. Variantele uscate sunt mai concentrate, având mai multe calorii, fibre și carbohidrați. Fibrele insolubile din prune joacă un rol-cheie în reglarea tranzitului intestinal, adăugând volum scaunului și accelerând eliminarea reziduurilor.

În plus, prunele uscate conțin sorbitol, un alcool de zahăr cu efect laxativ natural. Studiile arată că acestea pot fi chiar mai eficiente decât unele laxative pe bază de fibre. Porția recomandată este de 44–87 de grame pe zi, consumul excesiv putând provoca diaree.

Beneficii și pentru sănătatea oaselor

Prunele sunt bogate în polifenoli, în special antociani, compuși care reduc inflamația și protejează celulele de efectele radicalilor liberi. Acești antioxidanți pot contribui la prevenirea unor boli cronice, inclusiv afecțiuni cardiovasculare și diabet. În ciuda conținutului ridicat de carbohidrați, prunele nu determină creșteri bruște ale glicemiei. Fibrele încetinesc absorbția zaharurilor, iar unele studii sugerează că prunele pot crește nivelul adiponectinei, hormon implicat în reglarea zahărului din sânge.

Pe lângă efectele metabolice, prunele uscate aduc beneficii și pentru sănătatea oaselor. Consumul regulat a fost asociat cu un risc redus de osteoporoză și osteopenie, iar unele cercetări indică chiar posibilitatea refacerii densității osoase pierdute. Mineralele precum magneziul, fosforul, potasiul și vitamina K, împreună cu efectele antioxidante, contribuie la protecția oaselor.

Cum să selectezi, să depozitezi și să consumi prunele?

Acum că ai aflat despre beneficiile prunelor, iată cum le poți alege și depozita. O prună bine coaptă are o textură fermă, însă se simte ușor moale la atingerea cu buricul degetului. Când cumperi prune, poți alege unele mai ferme, întrucât în câteva zile se vor coace. Nu cumpără niciodată prune foarte moi (decât dacă vrei să faci gem), deoarece se vor strica extrem de repede. Prunele pot fi depozitate în frigider dacă vrei să le oprești procesul de coacere sau în fructieră, la temperatura camerei, dacă vrei să se mai coacă puțin, potrivit doc.ro.

Ideal este să consumi pruna când este coaptă în totalitate, întrucât atunci atinge concentrația maximă de antioxidanți. Înainte de consum, spală bine prunele cu apă rece. Coaja conține o serie de fibre și antioxidanți, de aceea este recomandat ca aceste fructe să fie consumate cu tot cu coajă. În ceea ce privește consumul de prune, aceste fructe pot fi mâncate ca atare, cum spuneam, pe post de gustare, dar și sub formă de compot, gem sau în diverse preparate și deserturi gustoase.

Dacă vrei să folosești prune în rețete de deserturi și dorești să le îndepărtezi coaja, iată un truc eficient care va ușura acest proces: opărește prunele în apă clocotită timp de maximum 30 de secunde, apoi pune-le sub un jet de apă rece. Vei observa că îndepărtarea cojilor va fi extrem de rapidă după ce supui fructele acestui proces.

