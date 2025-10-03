Problemele stomatologice pot afecta sănătatea inimii. Ce spun specialiștii

Când vorbim despre sănătate, ne gândim de cele mai multe ori la alimentație, sport și odihnă. Însă un aspect adesea neglijat este sănătatea orală, care are un impact mai mare decât ne imaginăm asupra întregului organism, inclusiv asupra inimii. Numeroase studii au demonstrat o legătură directă între bolile dentare și afecțiunile cardiovasculare. Cu alte cuvinte, ceea ce se întâmplă la nivelul dinților și gingiilor poate ajunge să afecteze sănătatea inimii.

Cum apare legătura dintre gură și inimă

Cavitatea orală este un punct de intrare important în organism. Atunci când igiena dentară este precară și apar inflamații gingivale sau carii netratate, bacteriile pot pătrunde în sânge. Aceste microorganisme circulă prin sistemul sanguin și pot provoca inflamații la nivelul vaselor de sânge, crescând riscul de:

ateroscleroză,

hipertensiune arterială,

infarct miocardic,

accident vascular cerebral (AVC).

De asemenea, boala parodontală (afecțiunea gingiilor și a țesuturilor de susținere a dinților) este asociată cu un risc crescut de endocardită infecțioasă – o inflamație gravă a stratului interior al inimii, care apare atunci când bacteriile ajung și se atașează de valvele cardiace.

Factori de risc comuni

Problemele dentare și bolile de inimă au factori de risc comuni. Printre aceștia se numără:

fumatul,

alimentația nesănătoasă și consumul excesiv de zahăr,

stresul,

lipsa de igienă orală.

Toți acești factori contribuie atât la apariția cariilor și gingivitei, cât și la deteriorarea sănătății cardiovasculare.

Simptome care nu trebuie ignorate

Specialiștii recomandă să ne prezentăm la medicul stomatolog dacă observăm:

gingii care sângerează la periaj,

respirație urât mirositoare persistentă,

retragerea gingiilor,

dinți mobili sau sensibili.

Aceste semnale pot indica o infecție activă ce trebuie tratată pentru a evita complicații grave.

Importanța controalelor regulate

Mulți pacienți ajung la dentist doar atunci când durerea devine insuportabilă. Însă controalele periodice pot preveni complicațiile și pot proteja nu doar dinții, ci și inima. Curățarea profesională a tartrului, tratarea la timp a cariilor și menținerea unei igiene orale corecte (periaj de două ori pe zi, folosirea aței dentare și a apei de gură) sunt pași simpli, dar esențiali.

„Un zâmbet sănătos protejează nu doar estetica, ci și inima pacientului. Bacteriile din cavitatea orală pot afecta vasele de sânge și pot contribui la formarea cheagurilor. De aceea, prevenția și controalele regulate la dentist sunt o investiție în sănătatea generală”, explică medicul stomatolog Alnashar Ahmed.

Concluzie

Problemele dentare nu se limitează la disconfortul local. Prin legătura directă dintre gură și inimă, sănătatea orală influențează sănătatea întregului organism. Vizitele regulate la stomatolog și o igienă orală corectă pot reduce semnificativ riscul de afecțiuni cardiovasculare și pot asigura o viață mai lungă și mai sănătoasă.

Concluzie: O vizită regulată la dentist nu protejează doar zâmbetul, ci și inima. Îngrijirea zilnică a dinților și gingiilor este un pas simplu, dar esențial pentru sănătatea întregului organism.