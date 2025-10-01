Tot ce nu știi despre zinc

Zincul a fost recunoscut ca fiind esențial pentru buna funcționare a sistemului imunitar încă din anii ’60 când s-a descoperit deficitul de zinc și astfel, importanța unei cantități insuficiente din acest mineral pentru corpul uman.

Rolul zincului

După fier, zincul este al doilea cel mai abundent oligoelement din organism și este prezent în fiecare celulă umană.

Prin rolul său ce duce la activarea a peste 300 de enzime, zincul ajută la reglarea metabolismului, a digestiei și funcției nervoase. Cel mai adesea întâlnim suplimentele alimentare cu zinc puse la raftul de imunitate în farmacii pentru că zincul este esențial pentru dezvoltarea și funcționarea celulelor imunitare.

Acest mineral este vital pentru sănătatea pielii, pentru vindecarea rănilor, dar și pentru creșterea și dezvoltarea organismului datorită implicării sale în creșterea și diviziunea celulară.

Probleme cu simțul gustului sau mirosului? Posibil să existe un deficit de zinc deoarece una din enzimele cele mai importante pentru gust și miros este activată de către acest mineral.

La om, manifestările clinice principale ale deficitului de zinc sunt pierderea în greutate, întârzierea creșterii și slăbirea funcției imunitare.

Cum obținem doza necesară de zinc?

Majoritatea persoanelor care au o dietă sănătoasă și variată consumă suficient zinc. În zilele noastre, deficitul de zinc este cunoscut ca fiind foarte frecvent, în special în țările în curs de dezvoltare. Se estimează că la nivel mondial aproximativ două miliarde de oameni sunt afectați de deficitul de zinc.

Multe alimente conțin zinc, ceea ce face ușoară satisfacerea nevoilor zilnice prin dietă. Sursele alimentare de zinc sunt carnea roșie, carnea de pasăre, fructele de mare, fasole, năut, caju, migdale, semințele de dovleac, cerealele integrale și produsele lactate.

Deoarece sursele de zinc vegetale pot fi mai greu de absorbit de organism în comparație cu sursele de origine animală, vegetarienii și veganii ar putea fi nevoiți să suplimenteze cantitatea de zinc cu ajutorul suplimentelor alimentare.

Ce spune cercetarea

Este normal că în cazul persoanelor care au niveluri scăzute de zinc suplimentele alimentare să aducă beneficiile cele mai importante.

Cercetările sugerează că administrarea de zinc în termen de 24 de ore de la apariția simptomelor de răceală poate ajuta la scurtarea duratei unei răceli.

Persoanele care au răni, cum ar fi ulcerații ale pielii și care au niveluri scăzute de zinc ar putea beneficia de administrarea unui supliment de zinc pe cale orală.

Suplimentele cu zinc pot ameliora simptomele diareei la copiii care au niveluri scăzute de zinc. Totuși, nu există suficiente cercetări pentru a recomanda utilizarea suplimentelor de zinc la copiii cu diaree care au o dietă sănătoasă și variată.

Efecte adverse?

Suplimentele alimentare cu zinc sunt considerate în general produse sigure, dar pot provoca diaree, amețeli, dureri de cap, vărsături, tulburări gastrice și greață.

Administrarea pe cale orală a suplimentelor de zinc pe termen lung și în doze mari poate duce la deficit de cupru. Persoanele cu niveluri scăzute de cupru pot avea probleme cu creierul și sistemul nervos. Aceste probleme pot include amorțeală și senzație de slăbiciune la nivelul brațelor și picioarelor.

Concluzie

Deși zincul susține funcția imunitară, nu este un panaceu universal care previne bolile virale. De fapt, administrarea de doze mari de zinc peste limita superioară recomandată poate fi dăunătoare.

Concluzia este că zincul joacă un rol în imunitate, dar nu previne infecțiile cu răceală sau gripă. O dietă echilibrată și obiceiuri de viață sănătoase sunt esențiale. Dacă sunteți interesat să luați zinc, discutați cu medicul dumneavoastră înainte de a începe orice suplimente noi și despre testarea nivelului de zinc.

Dr. Farmacist primar, Valentina Ghimpău