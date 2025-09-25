Bărbați, atenție la aceste semnale „banale”! Pot ascunde afecțiuni urologice serioase. Profită de 30% reducere la ecografii până la finalul anului în Policlinica Regina Maria Centrală din Craiova

Simptomele care par la început banale – urinări frecvente, dureri lombare, dificultatea de a goli complet vezica sau senzația de presiune pelvină – nu ar trebui puse doar pe seama stresului sau a stilului de viață. În spatele lor se pot ascunde afecțiuni urologice care, dacă nu sunt investigate la timp, pot duce la complicații serioase. Ecografia urologică este o investigație simplă, sigură și esențială, care oferă răspunsuri clare și rapide despre sănătatea aparatului urinar și reproducător masculin.

„Ecografia urologică este o investigație neinvazivă, nedureroasă, rapidă și sigură, care permite evaluarea organelor aparatului urinar și reproducător masculin. Ajută la depistarea precoce a unor afecțiuni frecvente, înainte ca acestea să provoace simptomatologie specifică”, explică dr. Ștefan Cîrciumaru, medic specialist urologie la Policlinica Regina Maria Centrală din Craiova.

De ce simptomele și analizele nu sunt întotdeauna suficiente

Mulți bărbați amână vizita la medic până când problemele devin supărătoare. Însă realitatea este că, în urologie, simptomele pot fi nespecifice sau chiar absente. O prostată mărită poate să nu dea semne evidente în fazele incipiente, iar litiaza renală poate fi descoperită întâmplător la ecografie, înainte de a provoca colici dureroase.

„Analizele de sânge sau de urină ne arată o parte din poveste, dar ecografia este cea care ne arată imaginea reală. Putem diferenția între o infecție simplă și o problemă structurală, între o prostată mărită benign și o tumoră. Este un pas decisiv în stabilirea diagnosticului corect”, subliniază dr. Cîrciumaru.

Ce poate descoperi ecografia urologică

Prin ecografie, medicul examinează rinichii, vezica urinară, prostata, testiculele și penisul. Se pot observa dimensiuni, structuri și eventuale modificări patologice care scapă altor investigații. Astfel, pot fi depistate din timp: litiaza renală, adenomul de prostată, chisturile, inflamațiile sau tumorile. Mai mult, ecografia poate semnala malformații congenitale sau complicații ale unor infecții aparent banale.

„De multe ori, pacienții descoperă afecțiuni complet asimptomatice, iar intervenția precoce le oferă șansa unui tratament mult mai simplu și eficient”, adaugă medicul.

Când este momentul potrivit pentru un control

Specialiștii recomandă ca bărbații să înceapă controalele urologice regulate după vârsta de 40–45 de ani, în special pentru evaluarea prostatei. Totuși, în cazul în care există antecedente familiale sau simptome urinare, ecografia este necesară mult mai devreme.

„Nu trebuie să așteptăm ca simptomele să devină severe pentru a face o ecografie. De multe ori, ele apar târziu, când boala este deja instalată”, atrage atenția medicul urolog.

Impactul asupra calității vieții

Chiar și atunci când nu ascund boli grave, tulburările urinare pot afecta semnificativ calitatea vieții: somnul este întrerupt de treziri frecvente, activitatea zilnică este perturbată de drumuri dese la toaletă, iar relațiile sociale și intime au de suferit. Prevenția și diagnosticarea precoce nu înseamnă doar protejarea sănătății, ci și menținerea unui stil de viață echilibrat și confortabil.

O investigație simplă și sigură

Ecografia urologică nu presupune radiații, nu doare și poate fi repetată ori de câte ori este nevoie, oferind medicului date precise și pacientului siguranța unei monitorizări corecte. „Le oferă bărbaților posibilitatea de a-și urmări sănătatea într-un mod rapid și accesibil, cu rezultate clare, fără riscuri și fără disconfort”, adaugă dr. Cîrciumaru.

Claritate și prevenție pentru sănătatea ta

Pentru a încuraja bărbații să acorde atenția necesară sănătății urologice, Policlinica Centrală Craiova Regina Maria oferă acum 30% reducere la ecografiile de aparat urinar și prostată. Reducerea se aplică și pentru alte investigații importante – ecografii de sân, abdominale, de tiroidă sau pediatrice pentru cei mai mici pacienți – valabilă până la finalul anului.

Ascultă-ți corpul și nu ignora semnalele lui. Programează-te la o ecografie cu reducere și află răspunsurile de care ai nevoie.