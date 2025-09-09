Sute de elevi din comuna Brăiești, județul Buzău, au început școala în regim online din cauza unui focar de hepatită A descoperit la nivelul unității administrativ-teritoriale. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Buzău a demarat mai multe anchete epiemiologice, iar autoritățile locale au deciz ca școlile să rămână pentru moment închise.

Carmen Scântei, medic la epidemiolog DSP Buzău, a declarat că 12 pacienți din 3 sate, cu vârste cuprinse între 2 și 45, au fost confirmați cu hepatita A. Localnicii au fost sfătuiți să se prezinte la medic imediat ce constată o modificare a stării generale de sănătate.

„Avem un focar de hepatită care a totalizat până acum 12 cazuri pe o plajă de vârstă de la 2 la 45 de ani, în trei sate. În satul Ivănețu sunt mai multe cazuri, în aceeași familie. Nu s-a putut dovedi o legătură între cazuri, cu excepția celor care au evoluat în aceeași familie.

Am vaccinat 13 contacți receptivi, medicul de acolo mai are vaccin distribuit de noi pentru alte eventuale situații care apar. Am sensibilizat factorii decizionali vizavi de salubrizarea zonei, în mod special al satului Ivănețu, facem supraveghere activă prin asistenții comunitari, asistentul social și medicul din zonă. Populația a fost înștiințată să ia legătura cu medicul, imediat ce prezintă o modificare a stării generale, școlile nu au fost deschise, totul se petrece online din decizia inspectoratului’‘, a declarat marți, pentru Agerpres, medicul epidemiolog din cadrul DSP Buzău, Carmen Scîntei.

În aceste condiții, Inspectoratul Școlar Județean Buzău a decis ca elevii să înceapă școală în regim online.

„În data de vineri am aflat că 10 copii din comuna Brăești sunt internați cu hepatită A. Având în vedere începere noului an școlar și sunt 310 elevi în toată unitatea de învățământ, am decis cu conducerea școlii și consiliul de administrație ca, în săptămâna aceasta, până depistăm cauza și focarul, elevii să învețe online”, a declarat inspectorul general al ISJ, Daniela Palcău.

