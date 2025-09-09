Adolescent arestat după ce a spart o mașină, a furat mai multe carduri şi a făcut cumpărături

Un adolescent de 16 ani din Târgu Mureş a fost arestat după ce a spart o maşină din care a furat mai multe documente şi carduri bancare, apoi a plecat la cumpărături. Poliţiştii bănuiesc că a avut şi un complice, un tânăr de 17 ani.

Proprietara autoturismului a sesizat poliția asupra faptului că i-a fost spart autoturismul și i-a fost furat un portmoneu cu documente și carduri bancare. Au fost identificate și patru tranzacții neautorizate făcute într-un supermarket din Târgu Mureș, în valoare de peste 200 lei.

În aceeaşi seară, polițiștii de la Birolul de Investigații Criminale Târgu Mureș, sub coordonarea unui magistrat al parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, au identificat și au reținut suspectul, un adolescent de 16 ani, care a fost prezentat instanței de judecată, iar instanța a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele lui.

Anchetatorii au în vedere și un posibil complice al acestui adolescent, unbăiat de 17 ani, care l-ar fi ajutat în săvârșirea acestei fapte.

