marți, 9 septembrie, 2025
O femeie nu mai are voie să intre trei ani în mall-uri și hipermarketuri

De Daniela Moise
O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre timp de trei ani în centrele comerciale din oraș şi din judeţ, informează Digi24.

Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, și interdicția de a intra timp de trei ani în două mall-uri din județ, dar și în alte hipermarket-uri.

Hotărârea vine în urma unor furturi comise la începutul lunii septembrie 2024. Inițial, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin, iar acesta nu a mai fost recuperat.

Ulterior, la câteva zile distanța, ea a furat șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul total depășind 28.000 lei.

Deși bunurile au fost recuperate, instanța a considerat necesară impunerea unei sancțiuni suplimentare.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

