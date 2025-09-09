O femeie nu mai are voie să intre trei ani în mall-uri și hipermarketuri

O femeie din Cluj-Napoca nu mai are voie să intre timp de trei ani în centrele comerciale din oraș şi din judeţ, informează Digi24.

Femeia a fost condamnată pentru furturi repetate de telefoane mobile și a primit, pe lângă pedeapsa principală de un an și șase luni de închisoare, și interdicția de a intra timp de trei ani în două mall-uri din județ, dar și în alte hipermarket-uri.

Hotărârea vine în urma unor furturi comise la începutul lunii septembrie 2024. Inițial, femeia a sustras un telefon mobil din buzunarul unei persoane aflate într-un magazin, iar acesta nu a mai fost recuperat.

Ulterior, la câteva zile distanța, ea a furat șapte telefoane de ultimă generație din două centre comerciale, cu ajutorul unor complici, prejudiciul total depășind 28.000 lei.

Deși bunurile au fost recuperate, instanța a considerat necesară impunerea unei sancțiuni suplimentare.

