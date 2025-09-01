Ce nu știi te poate afecta. Ai reducere la două teste esențiale pentru sănătatea ta cu MaDonna Maria Craiova și Synevo România

MaDonna Maria Craiova, primul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul ţării, vine, din nou, în sprijinul femeilor prin desfășurarea, în parteneriat cu laboratoarele Synevo Romania, a unei campanii prin care se dorește facilitarea accesului la două teste esențiale pentru sănătatea oricărei femei: Testul Babeș Papanicolau (PAP) în mediu lichid și detecție de genotipare HPV cu risc înalt, virusul papiloma uman, care pot duce la cancer de col uterin sau alte tipuri de cancer. Campania „Ce nu știi te afectează” a fost inițiată de Synevo România, la nivel național fiind alese mai multe clinici partenere, între care și spitalul privat MaDonna Maria Craiova.

De precizat că genotiparea HPV se face prin analizarea materialului genetic (ADN) al virusului din probele biologice recoltate, cum ar fi secreții vaginale sau col uterin. Infecția cu HPV nu doare, dar poate evolua în timp fără simptome, ducând la modificări celulare sau chiar cancer de col uterin.

„Ne bucuram sa fim reprezentanții pe Dolj pentru acest gen de teste și, in special, pentru faptul că ei au decis să faciliteze accesul femeilor la două teste esențiale pentru sănatatea oricarei femei”, a precizat Alexandra Şurtea Preda, managerul general al spitalului Madonna Maria Craiova. „Daca, în trecut, era o piedică, pentru că prețul era prohibitiv, în partenerit cu Synevo România, toate femeile din județul Dolj, și nu numai, pot beneficia de o recoltare Papanicolau în mediu lichid, împreună cu detectarea de HPV cu risc înalt, la un preț promoțional”, a precizat managerul unității spitalicești.

Oferta constă în screening complet PAP+ HPV la doar 250 de lei. Recoltarea are loc în clinică, iar analizele sunt efectuate de Synevo. Rezultatele se pot trimite inclusiv prin e-mail, iar pentru accesarea cu mai multa ușurintă se recomandă descarcarea aplicației MySynevo.

Campania se desfasoară pe parcursul a trei luni, în perioada 1 iulie–30 septembrie 2025, iar femeile interesate să beneficieze de această ofertă sunt așteptate să se programeze pentru o singură recoltare, pentru ambele teste: PAP si HPV, la sediul spitalului MaDonna Maria Craiova – Craiova, Str. Constantin Brâncuși nr. 8, sau telefonic, la numerele: 0351 442 574 / 0734 419 989, [email protected] sau www.maternitateamadonna.ro.

În primavară, în cadrul campaniei de screening „Sunt femeie! Şi am grijă de mine!”, unică la nivel național, desfășurată de spitalul privat MaDonna Maria Craiova pentru al patrulea an consecutiv, aproximativ 400 de femei au beneficiat de consultaţii ginecologice şi recoltare de analize specifice gratuite. În urma capaniei, medicii au constatat îmbunătăţiri substanţiale în sfera de prevenţie, conştientizare şi, implicit, de diagnosticare. Rata infecțiilor depistate a scăzut de la 82% la 71%, un indicator al eficienței programului și al conștientizării în rândul pacientelor.