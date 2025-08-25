27.3 C
De Magda Dragu
INSP avertizează că a crescut numărul de cazuri de infecții cu virusul West Nile
De la începutul perioadei de raportare, data de 2 iunie, şi până pe 21 august s-au înregistrat opt cazuri de infecţie cu virusul West Nile, şapte cazuri confirmate şi un caz probabil, informează Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Cazurile au fost înregistrate în municipiul Bucureşti (3), judeţul Dolj (1), judeţul Galaţi (1), judeţul Prahova (1), judeţul Sălaj (1), judeţul Vrancea (1).

Este vorba despre patru persoane din grupa de vârstă 70 – 79, două din grupa de vârstă 60 – 69 de ani şi câte una din grupa de vârstă peste 80 de ani şi 10 – 19 ani, conform stirileprotv.ro

În acest context, specialiştii INSP fac mai multe recomandări pentru populaţie:

să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi;

– să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari;

– să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre);

– să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei;

– să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie. 

Citeşte şi: Noi modificări la legislația rutieră. Șoferii, sancționați dacă depășesc cu 5 km/h viteza legală

