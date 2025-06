Ce trebuie să faci pentru a regla nivelul zahărului din sânge

Atunci când se confruntă cu fluctuații ale glicemiei, oamenii trebuie să știe ce influențează nivelul zahărului din sânge. Iată câteva sfaturi utile pentru menținerea unui nivel adecvat, conform Medonet.

Toate aceste recomandări au și un efect benefic asupra stării generale de sănătate. Este important de reținut că persoanele diagnosticate cu diabet trebuie să fie sub supravegherea unui medic, alături de care să învețe să își controleze glicemia.

Activitate în aer liber

Conform unui studiu din 2017 realizat la Universitatea din Florida, adulții cu greutate normală care petrec cea mai mare parte a timpului pe canapea au un nivel mai mare al zahărului din sânge decât cei activi fizic. Urcatul scărilor, plimbatul câinelui, mersul pe jos la magazin sau o tură cu bicicletă, toate ar trebui să devină obiceiuri.

Creșterea intensității exercițiilor

Exercițiile fizice sunt o metodă excelentă de a îmbunătăți capacitatea organismului de a controla glicemia. Dacă starea de sănătate și condiția fizică permit, se poate crește ritmul.

Exercițiile intense pe perioade scurte (de exemplu, 30 de secunde de sprint pe bandă, urmate de mers sau jogging lent) au îmbunătățit glicemia atât la persoanele cu diabet, cât și la cele sănătoase, arată cercetările.

Combinarea macronutrienților

Carbohidrații combinați cu proteine sau grăsimi sunt o combinație bună. Proteinele sau grăsimile pe care le consumăm încetinesc digestia, reglând astfel creșterea bruscă a nivelului de zahăr din sânge.

Alegerea fructelor în loc de suc

Un pahar de suc de portocale nu este echivalent cu a mânca o portocală întreagă. „Oamenii, în general, beau mai mult suc și astfel consumă mai multe calorii și zahăr decât dacă ar mânca doar fructul”, explică dr. Judith Wylie-Rosett, specialistă în nutriție la Albert Einstein College of Medicine, New York. În plus, fructul conține mai multe fibre. Sucul nu ar trebui să fie băutura preferată, dar cantitățile mici nu sunt nocive.

Plimbare după masă

După cină, este timpul pentru o plimbare. Adulții cu diabet care mergeau 10 minute după fiecare masă aveau în medie un nivel al glucozei cu 12% mai mic comparativ cu cei care mergeau 30 de minute o singură dată pe zi, potrivit unui studiu. Cercetătorii au constatat că acest obicei este deosebit de important după mesele bogate în carbohidrați, mai ales cele de seară.

Nu toate legumele sunt la fel

O jumătate de cană de legume cu amidon, cum ar fi mazărea, porumbul sau dovleceii, conține 15 grame de carbohidrați. Sunt sănătoase, dar este mai bine să se aleagă variante fără amidon, cum ar fi salata verde, conopida, spanacul, varza kale sau varza de Bruxelles.

Vitamina D este importantă

Cercetătorii cred că „vitamina soarelui” poate influența rezistența la insulină. Specialiștii recomandă includerea în dietă a alimentelor bogate în vitamina D, cum ar fi peștele, untul, produsele lactate și, pe cât posibil. De asemenea, recomandă expunerea la soare.

Beţi mai multă apă

Specialiștii recomandă evitarea deshidratării. Într-un organism deshidratat, zahărul din sânge este mai concentrat, ceea ce duce la un nivel crescut al glicemiei. Oamenii trebuie să bea apă indiferent dacă au sau nu probleme cu glicemia, dar dacă au, acest lucru devine și mai important.

Gustări din nuci

Un studiu canadian din 2010 a arătat că nucile consumate singure sau în combinație cu mesele pot ajuta la menținerea unui nivel constant al zahărului în sânge, deoarece conțin grăsimi sănătoase și puțini carbohidrați. Fisticul, migdalele și caju sunt gustări sănătoase, care nu duc la creștere în greutate.

