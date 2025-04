Filantropia renovează o clădire care ar putea deveni, în viitor, sediu TESA

Primăria Municipiului Craiova a obţinut o autorizaţie de construire pentru lucrări de creştere a eficienţei energetice a unei clădiri aflate pe strada Filantropiei, nr. 1. Este vorba despre un corp de clădire care aparţine de Spitalul Clinic Municipal Filantropia din Craiova şi în care, în prezent, nu se desfăşoară nicio activitate. Directorul unităţii medicale spune că, în viitor, ar exista posibilitatea să fie mutată activitatea administrativă, însă pentru acest lucru ar fi nevoie şi de o extindere a construcţiei.

Corpul care va intra în renovare este nefuncţional în prezent

Lucrările pentru anveloparea şi renovarea clădirii sunt finanţate prin fonduri europene, spune Liviu Radu, directorul spitalului Filantropia din Craiova. Deşi nu există nişte planuri concrete pentru utilizarea clădirii, în urma investiţiei, managerul ia în considerare mutarea activităţii TESA.

„Anvelopăm şi recondiţionăm clădirea, pentru că a apărut această posibilitatea de finanţare europeană. Este o clădire mică, nu se pliază decât pentru spaţii birouri, este nefuncţională de peste 15 ani. Pe vremuri, cred că acolo funcţiona radiologia. În acest moment, nu se pretează pentru activitate medicală”, a precizat pentru GdS Liviu Radu.

Conform autorizaţiei, clădirea are o suprafaţă construită de 118 mp, iar lucrările pentru consolidarea şi creşterea eficienţei energetice au o valoare de 3.060.980,20 lei.

TESA, transferată la Liceul Economic în perioada renovării Clinicii de Pediatrie

„Luăm în calcul să mutăm acolo o parte dintre birouri, pentru că spitalul nu are un sediu administrativ în acest moment. TESA, de exemplu, este la Liceul Economic, pe perioada desfăşurărilor lucrărilor de la Clinica de Pediatrie, pentru că a fost nevoie să mutăm aici secţia pentru copii”.

Reamintim că în această perioadă Clinica de Pediatrie de la Parc se află în proces de renovare, iar camera de gardă funcţionează în incinta clădirii din strada Filantropia, în timp ce ambulatoriul pentru copii s-a mutat în clădirea din centru, de la Unirea, la etaj.

Directorul vrea un spaţiu administrativ separat de activitatea medicală

Conducerea spitalului îşi doreşte ca toate birourile să funcţioneze într-o clădire separată de clădirile unde se desfăşoară activitate medicală. Clădirea care va fi anvelopată ar putea fi transformată în sediu administrativ, dar numai dacă ar fi şi extinsă. Pentru acest lucru, este nevoie de alţi bani.

„Ne-am dori să găsim fonduri pentru a putea extinde acea clădire şi pentru a muta întreg personalul administrativ. În acest fel, am avea TESA în proximitatea unităţii medicale, însă am putea scoate birourile din clădirea unde se desfăşoară activitate medicală. Eu aş dori să mutăm toată activitatea TESA în afara spitalului pentru a eficientiza fluxurile, pentru a nu intra toată lumea care are nevoie la birouri în incinta spitalului.

Acest proiect este un prim pas, atâta timp cât am putut obţine nişte fonduri europene pentru renovare, am zis să profităm de oportunitate şi să vedem apoi, în viitor, ce putem face pentru a o valorifica”, a mai spus directorul Spitalului Clinic Municipal Filantropia.

