Spitalul MaDonna Maria reia consultațiile ginecologice gratuite în luna martie: „Poate pacienta de azi va fi, mai târziu, o viață salvată, pentru că va veni la medic la timp!”

Date recente arată că una din zece femei din România nu a mai mers la ginecolog în ultimul deceniu. În ciuda accesului mult mai facil la informații și a numeroaselor mesaje privind prevenția, lansate în spațiu public de specialiști, să mergem la medic atunci când nu ne doare nimic se pare că este în continuare un obiectiv la care mai avem mult de lucrat. Sunt însă oameni care nu se lasă descurajați de această provocare de a se angaja într-una dintre cele mai dificile lupte, aceea pentru schimbarea de mentalitate, și care se ambiționează să producă această schimbare, pas cu pas.

Un mărțișor special

Din grijă pentru sănătatea femeilor și în lumina diagnosticărilor tot mai tardive, cauzate de neprezentarea la timp la medic, în luna dedicată femeilor, Spitalul MaDonna Maria, singurul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul ţării clasificat şi acreditat de Ministerul Sănătăţii şi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate cu cel mai ridicat grad de încredere din România, gradul II, oferă în dar pacientelor un… altfel de mărţişor!

Pe tot parcursul lunii martie, pacientele pot beneficia de o consultație ginecologică cu recoltare de analize specifice absolut gratuit, datorită implicării echipei de la MaDonna Maria. Spitalul a dat deja startul programărilor, care se pot face la numerele de telefon 0351.442.574 şi 0734.419.989.

O campanie unică la nivel naţional

Este al patrulea an consecutiv în care Spitalul MaDonna Maria desfăşoară această campanie, în continuare unică la nivel naţional.

“Am spus încă de la prima ediţie că ne dorim să apară şi alte astfel de campanii şi în continuare sperăm că şi alţi specialişti vor urma exemplul nostru şi se vor implica în educaţia pentru sănătate. Nu putem muta munţii din loc singuri, dar atunci când fiecare dintre noi pune o cărămidă, putem construi lucruri extraordinare”, este mesajul Alexandrei Şurtea Preda, managerul spitalului MaDonna Maria și inițiatoarea acestui proiect.

Aproximativ 400 de femei au beneficiat, cu fiecare ediţie, de programul din luna martie desfăşurat de MaDonna Maria, iar echipa spitalului se aşteaptă la un număr şi mai mare în acest an, întrucât a numărul de cadre medicale angrenate în campanie a fost suplimentat pentru această ediţie.

SUNT FEMEIE ŞI AM GRIJĂ DE MINE: „Avem de multe ori obiceiul de a ne gândi la ceilalți și de a ne lăsa pe noi înșine pe plan secund. Dar sănătatea trebuie să primeze”

Un control ginecologic de prevenţie salvează vieţi. Este ideea de la care a pornit campania „Sunt femeie şi am grijă de mine” iniţiată de Spitalului MaDonna Maria din Craiova în anul 2022 și devenită o tradiție. An de an, în luna martie, echipa MaDonna Maria încurajează femeile să își facă o programare și să se asigure că sunt bine. Tot ceea ce trebuie să facă este să se programeze telefonic pentru această campanie şi să se prezinte la spitalul MaDonna Maria cu buletinul.

„În luna martie celebrăm femeia, în toate formele ei. Dar ce mod mai frumos de a o celebra există dacă nu să îi arăți că îți dorești ca ea să fie bine? Vorbim de mame, de fiice, de soții, de femei care fac această lume mai puternică și mai frumoasă. Îmi doresc ca femeile să își aloce timpul necesar pentru a-și aminti că sunt importante și că trebuie să aibă grijă și de ele însele. Pentru că noi, femeile, avem de multe ori obiceiul de a ne gândi la ceilalți și de a ne lăsa pe noi înșine pe plan secund. Dar sănătatea trebuie să primeze întotdeauna”, transmite Alexandra Șurtea Preda.

Specialiştii avertizează că problemele care iniţial nu par grave se pot croniciza şi pot duce la infertilitate sau chiar la cancer dacă nu primesc tratament adecvat la timp.

O provocare de a combate mituri și obiceiuri care ne pot pune în pericol sănătatea

Prin campania „Sunt femeie şi am grijă de mine”, Spitalul MaDonna Maria, care este, totodată, şi prima maternitate privată deschisă în Oltenia, vrea să combată și miturile și obiceiurile greșite, care ne pot pune în pericol sănătatea.

Automedicația este una dintre principalele probleme. Alexandra Preda, manager al Spitalului MaDonna Maria, trage un semnal de alarmă cu privire la această tendință: „Ne este mai uşor să luăm tratamentul prescris prietenei noastre doar ca să nu ajungem la ginecolog? Sau ne este mai simplu să citim în mediile online despre anumite tratamente, din aceeaşi dorinţă de a evita consultaţia la specialist? Un tratament incomplet sau necondus corespunzător de către un medic specialist poate duce la recidive, poate afecta şi alte ţesuturi sau organe, poate intensifica o problemă aparent banală, poate duce inclusiv la diminuarea calității vieții. Fiecare femeie este unică şi merită, prin urmare, tratament personalizat!”.

Aceasta aduce în atenție și căderea în cealaltă extremă, când pacientele tind să solicite unele investigații mai frecvent decât este indicat de medici.

„Există situații când unele paciente solicită un test Babeș Papanicolau prea des, uneori fără să ţină seama de recomandările medicale. Ne bucurăm de grija pe care o acordă sănătății lor, însă, în același timp, este datoria noastră să le informăm de ce este contraindicat acest lucru. Noi le explicăm de fiecare dată că este bine să treacă minim 3-4 sau chiar 6 luni de la recoltarea pentru Papanicolau, întrucât recoltarea pentru acest examen produce o ușoară iritare a colului uterin și este necesar să existe o perioadă de refacere a colului”, menționează Alexandra Șurtea Preda.

Rezultatele edițiilor precedente arată de ce este nevoie de astfel de campanii

În anii trecuți, majoritatea covârșitoare a pacientelor care au mers la MaDonna Maria în cadrul campaniei au fost diagnosticate cu o infecție vaginală – peste 80% dintre acestea!

Aceste cifre le-au dovedit specialiștilor de la MaDonna Maria cât de importantă și necesară este o astfel de campanie și i-au motivat să continue, de la an la an.

„O asemenea campanie necesită eforturi și mari resurse logistice, umane dar mai ales financiare, însă atunci când știi că faci bine și că ai șansa de a le face pe femeile care vin la consult să înțeleagă cât de important este să meargă regulat la medic, atunci orice efort este răsplătit. Poate pacienta de azi va fi, mai târziu, o viață salvată, pentru că va ajunge la medic la timp!”, mai spune managerul MaDonna Maria.