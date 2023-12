Echipele Clinicii de Nefrologie și Centrului de Hemodializă ale SCJU, într-o luptă continuă

Echipa Clinicii de Nefrologie și cea a Centrului de Hemodializă din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova muncesc la foc continuu pentru a răspunde nevoilor tuturor pacienților care ajung aici. Statisticile arată că numărul bolnavilor cu afecțiuni renale este în creștere, iar în Secția de Nefrologie de la Craiova ajung unele dintre cele mai grave cazuri. Pentru tot personalul acestei secții este o luptă contracronometru fiecare zi pentru ca pacienții să primescă tratamentul adecvat afecțiunilor pe care le au, unele depistate foarte tardiv. Am stat de vorbă cu medicul Daniela Teodora Maria, șefa Secției de Nefrologie a SCJU, care ne-a povestit despre întreaga activitate legată de tratarea pacienților cu boli renale.

Colaborarea dintre Clinica de Nefrologie și Centrul de Hemodializă, vitală

Gazeta de Sud: Cine alcătuiește echipa Clinicii de Nefrologie?

Daniela Teodora Mari: Echipa Clinicii de Nefrologie este una pe cât de mică, pe atât de implicată în tratamentul pacienților. Alături de mine se afla patru medici (Dr. Cana – Ruiu Daniela, Dr. Zaharie Sorin Ioan, Dr. Firu Ștefan George și Dr. Dinu Ilie Robert) și nouă asistente. Împreună desfășurăm constant o muncă asiduă pentru a oferi cea mai bună abordare terapeutică pacientului cu afectare renală. Echipa este completată de șapte infirmiere și trei îngrijitoare. Deși numeric poate părem suficienți, ne aflăm, de fapt, la minimul de normare conform legii în vigoare pentru cele 25 de paturi de care dispune clinica.

Activitatea noastră nu ar fi completă fără sprijinul Centrului de Hemodializă, unde echipa este alcătuita din trei medici (Dr. Vaduva Cristina Mariana, Dr. Istrate Natalia și Dr. Caragea Daniel Cosmin), 14 asistenți și 10 membri ai personalului auxiliar. Pe lângă aceștia, avem și personal tehnic care se ocupă de buna funcționare a stației și aparatelor de dializă. Cele două clinici lucrează împreună zilnic și pe lângă asigurarea terapiei de substituție a funcției renale pentru o parte din pacienții cronici ai județului Dolj, efectuăm hemodializa acută tuturor pacienților cu această indicație din cadrul clinicilor SCJUC. Hemodializa nu este singura terapie de substituție efectuată în centrul nostru, în cadrul Clinicii de Nefrologie existând și un Compartiment de Dializă Peritoneală, o terapie de substituție mai rar utilizată, dar la fel de eficientă.

Mulți bolnavi ajung la spital într-un stadiu foarte avansat al bolii

GdS: Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă clinica pe care o conduceţi?

D.T.M: În prezent, în clinică sunt internați din ce în ce mai mulți pacienți cu boală cronică de rinichi în fază avansată, la prima prezentare, sau cu injurie renala cauzată de afecțiuni preexistente neglijate. Astfel, se investesc mai mult timp și resurse în managerierea unui astfel de caz. Este necesară promovarea depistării precoce a afecțiunilor renale prin programe eficiente de prevenție secundară și terțiară. De asemenea, fac apel la colegii de breaslă pentru o mai bună colaborare în ceea ce privește tratamentul afecțiunilor infecțioase și chirurgicale la pacienții cu funcție renală alterată deoarece ameliorarea patologiei de fond poate îmbunătăți semnificativ prognosticul evolutiv al insuficienței renale.

GdS: Care sunt cele mai grave afecţiuni pe care le întâlniţi pe secţie?

D.T.M.: În cei 13 ani de când activez în cadrul Secției de Nefrologie, am întâlnit patologiii variate cum ar fi spondilodiscita, artrite septice, tumori cerebrale, pneumonii virale, bacteriene și bacilare, sindroame subocluzive, afecțiuni urologice, la pacienți cu boală cronică de rinichi, aflați în terapie de substituție a funcției renale sau cu injurie renală acută cauzată întocmai de afecțiunea respectivă, doar din cauza concepției eronate că pacientul cu insuficiență renală este atât de fragil și dificil de tratat încât numai medicul nefrolog îl poate echilibra. Cu toate acestea, atât eu cât și întreaga echipa nu am renunțat să luptăm pentru îngrijirea corespunzătoare a acestor pacienți, iar satisfacția unui caz rezolvat este întotdeauna motorul care ne împinge în fiecare zi mai departe.

Se dorește înființarea unui compartiment de nefrologie pediatrică

GdS: Ar mai fi nevoie de alte dotări faţă de cele pe care le aveţi în acest moment?

D.T.M.: Pentru că suntem motivați să creștem calitatea serviciilor medicale oferite pacienților, în ultima perioadă am solicitat și obtinut sprijin din partea conducerii SCJUC pentru dotări atât la nivelul secției cât și în Centrul de Hemodializă. Astfel, condițiile de cazare la nivelul clinicii sunt mult mai bune. Avem de aproximativ un an un ecograf performant, iar în cadrul Centrului de Hemodializa s-a obținut prin ordin de ministru suplimentarea numărului de posturi de hemodializă de la 9 la 12. De asemenea, deoarece la nivelul Olteniei există copii care necesită terapie dialitică și o efectuează tocmai la București, în spitalul nostru neexistând posibilitatea monitorizării și tratamentului sub supravegherea unui nefrolog pediatru, am reușit să sensibilizăm conducerea SCJUC și am demarat proceduri pentru a dezvolta și la noi un compartiment de nefrologie pediatrică și un ambulatoriu integrat.

Nu în ultimul rand, facem parte dintr-un spital Clinic, Universitar, așa că ne dorim să putem manageria complet un pacient renal, de la diagnostic la tratament. Astfel, la nivelul clinicii ar mai fi nevoie să putem efectua biopsie renală, standardul de aur în diagnosticul glomerulopatiilor. Pentru acest lucru ar fi nevoie la nivelul clinicii de un spațiu adecvat acestei manevre minim invazive, dar invazivă totuși.

Din ce în ce mai mulți oameni care necesită dializă

GdS: Care este situaţia bolnavilor care au nevoie de dializă? A mai crescut numărul lor?

D.T.M.: Pacienții care necesită dializă sunt din ce în ce mai numeroș. Ultima statistică a Registrului Renal Român efectuată pe primul semestru al anului 2023 ne descrie o creștere cu 0,4% a pacienților tratați prin hemodializă, fața de primul semestru al anului 2022. În acest moment există un număr total de 16.114 pacienți aflați în terapie de substituție a funcției renale prin hemodializă, hemodiafiltrare on-line, dializă peritoneală continuă ambulatorie și dializă peritoneală automată. La aceștia se adaugă și pacienții cu transplant renal, care sunt în medie 200 pe an.

Mulți tineri cu afecțiuni renale

GdS: Întâlniţi des tineri cu afecţiuni renale? Există o anumită tendinţă a bolilor renale în rândul tinerilor?

D.T.M.: Destul de frecvent întâlnim tineri cu afectare renală variată, de la un banal dezechilibru metabolic cauzat de stilul de viață nesănătos (fumat, consum de alcool, alimentație hipercalorica), până la boli cronice dobândite sau moștenite. Avem în clinică o tânără cu glomerulonefrită cronica a cărei cauză rămâne necunoscută deoarece prezentarea la medic s-a făcut când deja funcția renală era sever afectată, pacienta fiind în stadiul 5 predialitic de boală cronică de rinichi.

Tot zilele acestea am întâlnit în ambulator un tânăr cu dezechilibru metabolic pe alimentație nesănătoasă, cu valori mari ale creatininei, și o tânără la prima prezentare la noi, dar care se cunoștea cu polichistoză renală moștenită. Au mai fost și cazuri în care tinerii au exagerat cu efortul fizic la sala de sport. Am mai avut, de asemenea, pacienți cu rabdomioliză și afectare renală tranzitorie sau cu suplimentele proteice și cu medicația anabolizantă pentru creșterea masei musculare, fapt ce a determinat o suprasolicitare a funcției de epurare renală.

O patologie extrem de gravă care poate să afecteze și organismul tânăr este și Sindromul Hemolitic Uremic atipic – o boală pe cât de rară, pe atât de agresivă, care fără tratament adecvat pune în pericol viața pacientului. O veste bună este că, începând cu 1 ianuarie 2024, la nivelul clinicii vom putea trata acești pacienți deoarece am solicitat și obținut includerea noastră ca Centru de Tratament pentru Boli Rare. Odată cu alocarea fondurilor din programul național vom putea prelua un pacient din județ care momentan călătorește o dată la două săptămâni la București pentru această terapie.