Cuticulele – tăiate sau hidratate?

Dilema cuticulelor – a le tăia sau nu, este încă de actualitate. Cuticulele sunt pielea subțire, transparentă, care acoperă baza unghiei și care formează o barieră naturală ce are câteva funcții cheie, protejând unghia împotriva infecțiilor ce ar putea fi contractate, dar și conferind un aspect estetic îmbunătățit, cuticulele hidratate întregind aspectul sănătos al unghiilor.

Există credința că tăierea cuticulelor în mod regulat duce la creșterea necontenită a acestora, oferind mâinilor un aspect inestetic. Acesta este doar un mit, experții susțin că acest lucru pur și simplu nu se va întâmpla, iar trecerea de la tăiatul cuticulelor la simpla lor împingere înspre baza unghiei cu un bețișor de bambus reprezintă o alegere mai bună.

Cum ne ajută cuticulele?

Cuticulele unghiilor au un rol esențial în sănătatea unghiilor, deși adesea trec neobservate în rutina noastră de îngrijire a mâinilor. Cuticulele cresc la baza unghiilor şi conferă astfel un rol de protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și altor agenți patogeni. Astfel, se previn infecțiile.

Rezultatele cercetărilor despre siguranța tăierii cuticulelor sunt mixte, dar Clinic and American Academy of Dermatology, cât și alți experți din domeniu, recomandă ca acestea să nu fie tăiate, indiferent dacă această operațiune are loc acasă sau la salon.

Tăierea cuticulelor reprezintă o tehnică adoptată în continuare de majoritatea tehnicienilor de la saloanele de cosmetică, în ciuda acestor recomandări. Motivele pentru care această practică este încă una de actualitate țin de estetică și nu de sănătat. Odată îndepărtate cuticulele, unghia devine mai lungă și patul unghial poate fi curățat mai bine și astfel manichiura se menține frumoasă mai mult timp.

Cum se îngrijesc cuticulele?

Îngrijirea cuticulelor nu necesită o dexteritate ieșită din comun a persoanei care o realizează și nici nu durează foarte mult, două motive în plus să oferim cuticulelor grija cuvenită. În mod normal, cuticulele ar trebui să fie moi, dar în urma tăierii ele pot deveni mai dure, mai predispuse la a fi casante și a se rupe.

În general se recomandă să se înceapă prin înmuierea cuticulele în apă călduță sau folosind un ulei special conceput pentru această etapă. Acest pas va face cuticulele mai moi și mai ușor de lucrat cu ele în continuare.

Nu tăiați niciodată cuticulele deoarece această practică poate provoca leziuni și poate crește riscul de infecții. În schimb, se îndepărtează cu grijă excesul de piele moartă cu ajutorul unui băț pentru cuticule, de obicei din bambus.

Ultimul pas constă în aplicarea unei creme sau ulei pentru cuticule, prevenind astfel uscarea și crăparea cuticulelor.

Produsele care conțin substanțe chimice dure, cum ar fi acetona, sunt de evitat deoarece pot usca și deteriora cuticulele și unghiile. În plus, persoanele care își rod unghiile și cuticulele trebuie să țină cont că saliva este o enzimă ce descompune pielea și implicit cuticulele, iar la nivelul gurii există multe bacterii și acest fapt poate duce la contractarea ușoară de infecții.

Valentina Ghimpău

Sănătate de la Farmacist primar,

Vă mulțumesc că m-ați citit iar!