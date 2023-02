În luna femeii, Spitalul Madonna Maria reia campania de consultații și analize gratuite „Sunt femeie și am grijă de mine!”

Unele probleme de sănătate nu ne dau semne decât în momentul în care ajung într-un stadiu avansat? Este şi cazul afecţiunilor ginecologice, care trebuie depistate timpuriu, prin controale regulate la medicii specialişti. Doar că, din păcate, prea puţine femei fac acest lucru. Datele arată că una din zece românce nu a trecut pragul medicului ginecolog în ultimul deceniu.

Din grijă pentru sănătatea femeilor si a diagnosticărilor tot mai tardive, cauzate de neprezentarea la timp la medic, în luna dedicată femeilor, Spitalul MaDonna Maria, singurul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul ţării, clasificat şi acreditat de Ministerul Sănătăţii şi de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate cu cel mai ridicat grad de incredere din România, gradul II, oferă în dar pacientelor un… altfel de mărţişor. Este vorba despre o consultație ginecologică cu recoltare de analize specifice, absolut gratuită, realizată de către medicii MaDonna Maria, medici care fac performanţă în domeniul sanitar.

“Sunt femeie şi am grijă de mine!”

Un control ginecologic de prevenţie salvează vieţi. Este ideea de la care a pornit campania „Sunt femeie şi am grijă de mine!”, iniţiată de Spitalului MaDonna Maria din Craiova, în contextul în care chiar şi în 2023 mersul la ginecolog este văzut ca un tabu de foarte multe femei. Programul se află deja la a doua ediție, se desfăşoară în întreaga lună martie și are ca scop diagnosticarea precoce a infecţiilor vaginale, în vederea tratării lor la timp.

“Campania „Sunt femeie şi am grijă de mine!” este una de educare, conştientizare şi diagnosticare. În acest sens, am decis alocarea unui medic specialist de obstetrică-ginecologie care se va ocupa îndeaproape de tot ce înseamnă problemele feminine. Campania se adresează tuturor femeilor, căci vrem să celebrăm femeia în toate formele ei şi la toate vârstele ei, fie că este vorba despre o soţie, despre o mamă sau despre o fiică! Este o campanie unică, pentru care am alocat nenumărate resurse ce țin atât de logistică, de personal medical dedicat, cât și de resurse financiare. Îmi doresc tare mult ca prin aceasta campanie să le facem femeilor cel mai frumos cadou: să le reamintim de grija pentru sănătatea lor !”, a declarat Alexandra Preda, manager al Spitalului MaDonna Maria.

Tot ceea ce trebuie să facă doritoarele este să se programeze telefonic pentru această campanie şi să sosească la spitalul MaDonna Maria cu buletinul, în timpul programului de lucru din ambulatoriu, adică de luni până vineri.

Suntem diferite şi avem nevoie de tratamente diferite

„Este important să venim la control regulat, nu doar când avem un dubiu în ceea ce priveşte sănătatea noastră ginecologică, pentru că pot exista modificări pornind de la banala candida până la vaginitele bacteriene. De altfel, toate femeile care şi-au început viaţa sexuală ar trebui să îşi facă un consult ginecologic periodic, însoţit de analize specifice, pentru a putea trata din timp posibilele leziuni de la nivelul colului uterin si nu numai”, precizează Dr. Cristina David, medic specialist obstetrică-ginecologie.

Specialiştii avertizează că şi problemele care iniţial nu par grave se pot croniciza şi pot duce la infertilitate sau chiar la cancer dacă nu primesc tratament adecvat la timp.

Prin campania „Sunt femeie şi am grijă de mine”, Spitalul MaDonna Maria, care este, totodată, şi prima maternitate privată deschisă în Oltenia, vrea să demonteze mituri construite de-a lungul timpului în jurul a ceea ce înseamnă grija faţă de sănătatea femeii. Unul dintre ele este dat de automedicaţie, un obicei extrem de frecvent, care poate să ne provoace foarte mult rău.

Am grijă de mine mereu, an de an!

Alexandra Preda, manager al spitalului MaDonna Maria spune că echipa unității medicale a decis să continuam campania „Sunt femeie și am grijă de mine!” după statistica îngrijorătoare obținută în anul 2022, anul în care a și initiat această campanie.

„Din aproximativ 200 de paciente ce au beneficiat de consultații ginecologice gratuite și recoltare de analize specifice prin intermediul acestei campanii unice, peste 80% au fost diagnosticate cu o infecție vaginală. Am întâlnit femei de toate vârstele, unele care se prezentau an de an la consultații de rutină, dar și femei care nu au mai trecut pragul medicului ginecolog de peste 15 ani. De cele mai multe ori, după ce aduc pe lume un copil, priorităţile se schimbă pentru femei, care uită de propria lor persoană. Totuși , este bine să ne amintim mereu că, dacă o mamă este sănătoasă, atunci ea va aduce bucurie şi fericire tuturor celor din jur, inclusiv copilului ei”, spune Alexandra Preda, managerul MaDonna Maria.

