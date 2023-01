Au apărut primele cazuri de gripă în Dolj

Ultima săptămână din 2022 a adus primele cazuri confirmate de gripă în judeţul Dolj. La cabinetele medicilor de familie şi ale pediatrilor este coadă, dar specialiştii spun că fenomenul nu este anormal, ci specific perioadei.

Creşterea numărului de cazuri a amplificat şi cererea de medicamente specifice, care se găsesc din ce în ce mai greu.

Cel mai recent raport săptămânal publicat de către Direcţia de Sănătate Publică Dolj menţionează 951 cazuri de infecţii acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), 320 cazuri de pneumopatii acute şi 7 cazuri clinice de gripă. Dintre acestea, 3 au fost spitalizate, confirmate cu test rapid, şi 4 tratate ambulator, dintre care unul confirmat cu virus gripal AH3.

„Numărul total al cazurilor de viroze respiratorii şi gripă înregistrat în această săptămână (1275) este mai scăzut faţă de valoarea înregistrată în săptămâna anterioară (2042 cazuri) şi se încadrează în limitele sezonului”, transmite DSP Dolj.

Şi managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Craiova, Adina Turcu, a transmis că numărul de infecţii respiratorii nu este atipic. „Este o situaţie normală pentru noi, specifică sezonului, cu care ne-am confruntat şi până acum”, a menţionat aceasta.

Oamenii umblă din farmacie în farmacie după medicamente

Cu toate astea, virozele şi gripa dau mari bătăi de cap, în contextul unui deficit de medicamente pe piaţă. Pacienţii caută din farmacie în farmacie antitermice sau antibiotice. „Nu am reuşit să găsesc medicamentele decât la a patra farmacie”, a declarat pentru GdS Sorin M., tatăl unei fetiţe de 5 ani.

Farmaciştii spun că depozitele nu pot livra medicamentele, pentru că nu le au. GdS a transmis o solicitare de informaţii legată de lipsa acestora către Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) în urmă cu două săptămâni, dar nu am primit niciun răspuns din partea instituţiei până în prezent.

Ministrul Sănătăţii a anunţat că intenţionează să limiteze exporturile

Ministerul Sănătății a invocat „motive comerciale” pentru absența medicamentelor şi a publicat pe 20 decembrie listă cu variantele disponibile pe piață pentru paracetamol și ibuprofen.

„Eu vă spun ce am făcut noi la nivelul Ministerului Sănătăţii. Luna aceasta, în primul rând, vom asigura cantităţi suplimentare de medicamente antitermice şi antiinflamatorii de tipul ibuprofenului şi paracetamolului. Vom da chiar astăzi publicităţii o nouă listă cu produse similare, adică sunt produse identice ce conţin aceeaşi substanţă activă. Oricare dintre ele este bun atât pentru copii, cât şi pentru adulţi. De asemenea, vom da publicităţii şi variantele pentru Tamiflu. Substanţa activă se numeşte oseltamivir şi există mai multe produse.

Stocurile pe care le-am cerut chiar azi dimineaţă sunt de peste patru milioane de comprimate la nivel naţional, de oseltamivir. Nu, nu este o penurie, iar pentru celelalte am elaborat şi un ordin de ministru care limitează exporturile pentru o perioadă de şase luni. Lista este în transparenţă decizională de o săptămână, de săptămâna trecută, înainte de Revelion, iar după ce am pus această listă am notificat Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila.

El a menţionat că este necesar şi un aviz de la UE pentru ca acest ordin să fie publicat.

17,49% dintre cazurile raportate către DSP au necesitat spitalizare

Rata incidenţei în Dolj a cazurilor de IACRS a fost 139,36 o/oooo, de gripă – 0,59 o/oooo şi a pneumopatiilor a fost de – 46,89 o/oooo, conform raportului DSP Dolj. Ponderea spitalizărilor din numărul total de cazuri a fost 17,49 %.

„Deoarece există dovada circulaţiei de virusuri gripale în populaţie, caracterizăm săptămâna prin activitate gripală sporadică. Până în prezent au fost imunizate cu vaccin tetravalent 77.729 persoane”, a transmis DSP.

Ministrul Rafila a declarat că nu este exclusă o epidemie de gripă: „Ne aflăm în a treia săptămână de creştere rapidă a numărului de viroze respiratorii şi implicit de cazuri de gripă, iar procedura care este stabilită de Centrul European al Corpului de Control al Bolilor este ca în această situaţie, după o creştere de trei săptămâni consecutive să putem să discutăm despre o epidemie de gripă”.