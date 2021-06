Comisia Europeană a anunțat cinci posibile tratamente „promițătoare” pentru COVID-19

Comisia Europeană a anunțat marți primele rezultate ale strategiei UE privind medicamentele COVID-19: cinci produse terapeutice care ar putea fi disponibile în curând pentru a trata pacienții din Uniunea Europeană.

Patru dintre aceste medicamente sunt anticorpi monoclonali în curs de revizuire de către Agenția Europeană pentru Medicamente, iar un altul este un imunosupresor, care are o autorizație de introducere pe piață ce ar putea fi extinsă pentru a include tratamentul pacienților cu COVID-19, precizează un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Potrivit sursei citate, cele cinci produse se află „într-un stadiu avansat” de dezvoltare și au „un potențial ridicat” de a fi printre cele trei noi terapii COVID-19 care vor primi autorizație până în octombrie 2021. Aceasta este data stabilită în cadrul Strategiei, cu condiția ca informațiile finale să le demonstreze siguranța, calitatea și eficacitatea produselor, potrivit G4Media.ro.

Medicamentele care pot primi o nouă indicație pentru tratarea COVID-19 sunt:

imunosupresor baricitinib (un medicament care reduce activitatea sistemului imunitar) de la Eli Lilly: este în curs de evaluare o cerere de prelungire a autorizației de introducere pe piață pentru indicația COVID-19

Anticorpi monoclonali nou dezvoltați în curs de revizuire:

combinație de bamlanivimab și etesevimab de la Eli Lilly: în curs de revizuire

combinație de casirivimab și imdevimab de la Regeneron Pharmaceuticals, Inc. și F. Hoffman-La Roche, Ltd: în curs de revizuire

regdanvimab de la Celltrion: în curs de revizuire

sotrovimab de la GlaxoSmithKline și Vir Biotechnology, Inc.: în curs de revizuire

Portofoliu de cel puțin 10 potențiale tratamente COVID-19, până în octombrie

Comisia Europeană va întocmi un portofoliu de cel puțin 10 potențiale tratamente COVID-19 până în octombrie, bazându-se pe activitatea noului grup de experți privind variantele coronavirusului.

Portofoliul va contribui la obiectivul de a avea cel puțin trei terapii noi autorizate până în octombrie și, eventual, încă două până la sfârșitul anului, precizează Comisia Europeană.